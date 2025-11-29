हरियाणा: पहले 39 लाख में बेची जमीन फिर उसी पर लिया एक करोड़ का लोन, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
तोशाम में एक महिला ने जमीन धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पहले महिला को 39 लाख रुपये में जमीन बेची फिर उसी जमीन पर लगभग 99.93 लाख रुपये का लोन ले लिया। महिला ने बैंक अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, तोशाम। तोशाम क्षेत्र में एक महिला ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी व जालसाजी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उसने कई व्यक्तियों व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है।
इसके आधार पर तोशाम थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। गांव कासनी निवासी लक्ष्मी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विजेंद्र, किरपाल व किरण निवासी खारियावास ने आपसी साजिश के तहत साफ-सुथरी जमीन दिखाकर 41 कनाल 12 मरला भूमि को 39 लाख रुपए में बेच दिया।
जब भूमि का इंतकाल करवाने वह पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार से मिलने पहुंची तो जमाबंदी कार्य लंबित बताते हुए 5-6 माह बाद इंतकाल दर्ज होने की बात कही गई। इसी बीच आरोपितों ने राजस्व अधिकारियों व एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक तोशाम से सांठगांठ कर उक्त भूमि पर लगभग 99,93,700 रुपए का लोन मंजूर करा लिया, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार विक्रेता उस समय जमीन के मालिक नहीं थे।
महिला ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधक व रजिस्ट्री क्लर्क ने फर्जी रिपोर्ट व दस्तावेजों के आधार पर लोन रजिस्ट्री करवाकर बड़ी धोखाधड़ी की है।
महिला का कहना है कि लोन की जानकारी मिलने पर जब उसने लोन हटाने की मांग की तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसपी के आदेश पर थाना तोशाम में धारा 316(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।
