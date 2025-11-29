हरियाणा: पहले 39 लाख में बेची जमीन फिर उसी पर लिया एक करोड़ का लोन, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, तोशाम। तोशाम क्षेत्र में एक महिला ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी व जालसाजी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उसने कई व्यक्तियों व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है।

इसके आधार पर तोशाम थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। गांव कासनी निवासी लक्ष्मी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि विजेंद्र, किरपाल व किरण निवासी खारियावास ने आपसी साजिश के तहत साफ-सुथरी जमीन दिखाकर 41 कनाल 12 मरला भूमि को 39 लाख रुपए में बेच दिया।

जब भूमि का इंतकाल करवाने वह पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार से मिलने पहुंची तो जमाबंदी कार्य लंबित बताते हुए 5-6 माह बाद इंतकाल दर्ज होने की बात कही गई। इसी बीच आरोपितों ने राजस्व अधिकारियों व एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक तोशाम से सांठगांठ कर उक्त भूमि पर लगभग 99,93,700 रुपए का लोन मंजूर करा लिया, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार विक्रेता उस समय जमीन के मालिक नहीं थे।