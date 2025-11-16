भिवानी में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा। रतेरा गांव में शुक्रवार रात लगभग 9:30 बजे घर के अंदर बनी मनिहारी की दुकान में अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में दंपती सरोज और गुलाब का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि उसे काबू में करने में ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, दुकान और घर में रखा सामान पूरी तरह जल चुका था।

जानकारी के अनुसार गुलाब मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी पत्नी सरोज की तबीयत अक्सर खराब रहती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सरोज ने महिला समूह से लोन लिया था और अपनी एक सहेली के नाम से भी लोन लेकर अपने ही घर में महिलाओं का सम्मान, कपड़े और मनिहारी का सामान बेचने के लिए एक छोटी दुकान शुरू की थी।

यह दुकान घर के तीन कमरों में से एक कमरे में बनाई गई थी। शुक्रवार देर रात अचानक उस कमरे में शार्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने मनिहारी की दुकान में रखे कपड़े, कास्मेटिक, प्लास्टिक और रोजमर्रा के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में ज्यादातर सामान ज्वलनशील होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सारा माल जल चुका था।