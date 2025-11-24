भिवानी: खेत में सिंचाई करने गए थे पूर्व सैनिक, नहर में गिरने से मौत

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव ढाणी फोगाट में खेत में सिंचाई के लिए गए पूर्व सैनिक की नहर में गिरने से मौत हो गई। सोमवार को दादरी सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान ढाणी फोगाट निवासी रिटायर्ड फौजी करीब 50 वर्षीय सुंदर के रूप में हुई है।



सिविल अस्पताल पहुंचे ढाणी फोगाट के ग्रामीणों ने बताया कि सुंदर फौज से रिटायर्ड होने के बाद खेती करता था। रविवार रात को वह सरसों की फसल में सिंचाई करने के लिए खेत गया था। उसी दौरान पैर फिसलने से वह बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री में गिर गया।