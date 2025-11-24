Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भिवानी: खेत में सिंचाई करने गए थे पूर्व सैनिक, नहर में गिरने से मौत

    By Sonu Jalgra Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    चरखी दादरी के गांव ढाणी फोगाट में खेत में सिंचाई करते समय एक पूर्व सैनिक की नहर में गिरने से दुखद मौत हो गई। मृतक, सुंदर, फौज से रिटायर होने के बाद खेती करते थे। रविवार रात को सिंचाई करते समय पैर फिसलने से वह नहर में गिर गए। सुबह परिवार वालों ने उन्हें नहर में पाया और अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    भिवानी: खेत में सिंचाई करने गए थे पूर्व सैनिक। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव ढाणी फोगाट में खेत में सिंचाई के लिए गए पूर्व सैनिक की नहर में गिरने से मौत हो गई। सोमवार को दादरी सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान ढाणी फोगाट निवासी रिटायर्ड फौजी करीब 50 वर्षीय सुंदर के रूप में हुई है।

    सिविल अस्पताल पहुंचे ढाणी फोगाट के ग्रामीणों ने बताया कि सुंदर फौज से रिटायर्ड होने के बाद खेती करता था। रविवार रात को वह सरसों की फसल में सिंचाई करने के लिए खेत गया था। उसी दौरान पैर फिसलने से वह बधवाना डिस्ट्रीब्यूट्री में गिर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बताया कि सुबह वह घर नहीं पहुंचा तो स्वजन उसे ढूंढते हुए खेत में पहुंचे। तलाश करने पर वह नहर में गिरा मिला। जिसके तुरंत बाद उसे बाहर निकाला और दादरी सिविल अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और स्वजनों के बयान दर्ज कर कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया गया।