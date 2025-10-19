दीवाली की खुशियां करिए दोगुना, बिना कट मिलेगी बिजली; बनाया ट्रांसफार्मर बैंक 

जागरण संवाददाता, भिवानी। आपकी दीवाली की खुशियां दोगुना करने के लिए बिजली निगम और जन स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी की है। आपको निर्बाध 24 घंटे बिजली मिलेगी। रोस्टर आधार पर कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है।

बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर बैंक भी बनाया है। इसके अलावा ट्रालियां तैयार की गई हैं। कहीं किसी फाल्ट की सूचना मिलती है तो निगम कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच कर पर फाल्ट ठीक कर देंगे। रात के समय भी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग ने भी त्योहार पर कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए सब तैयारी की गई है।

ट्रांसफार्मर बैंक तैयार, जरूरत पड़ने पर लगेगा नया आपके इलाके में कोई फॉल्ट होता है और उसें ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर बैंक तक बनाया है। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारिरयों को 24 घंटे तैयार रहने के लिए कहा गया है। यूं कहें कि जिले के सभी चार लाख 57 हजार उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और आपकी दीवाली जगमग करने में बिजली निगम पूरी तरह से आपके साथ खड़ा नजर आएगा।

पानी मिलेगा पूरा, खुशी से मनाइये दीवाली जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शहर के 34 हजार से अधिक और जिले भर के अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी पानी की सुचारू आपूर्ति करने के लिए कर्मचारियों को अलर्ट किया है। कुल मिला कर यह कि बिजली निगम ने 24 घंटे बिजली तो जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की कमी नहीं रहने देने को लेकर जरूर प्रबंध किए हैं।