दीवाली की खुशियां करिए दोगुना, बिना कट मिलेगी बिजली; बनाया ट्रांसफार्मर बैंक
भिवानी में दीवाली पर बिजली निगम और जन स्वास्थ्य विभाग ने निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी की है। बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर बैंक बनाया है और कर्मचारी तैनात किए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग ने भी पानी की सुचारु आपूर्ति के लिए कर्मचारियों को अलर्ट किया है, ताकि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो और वे खुशी से दीवाली मना सकें।
जागरण संवाददाता, भिवानी। आपकी दीवाली की खुशियां दोगुना करने के लिए बिजली निगम और जन स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी की है। आपको निर्बाध 24 घंटे बिजली मिलेगी। रोस्टर आधार पर कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है।
बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर बैंक भी बनाया है। इसके अलावा ट्रालियां तैयार की गई हैं। कहीं किसी फाल्ट की सूचना मिलती है तो निगम कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच कर पर फाल्ट ठीक कर देंगे। रात के समय भी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य विभाग ने भी त्योहार पर कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए सब तैयारी की गई है।
ट्रांसफार्मर बैंक तैयार, जरूरत पड़ने पर लगेगा नया
आपके इलाके में कोई फॉल्ट होता है और उसें ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर बैंक तक बनाया है। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारिरयों को 24 घंटे तैयार रहने के लिए कहा गया है। यूं कहें कि जिले के सभी चार लाख 57 हजार उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और आपकी दीवाली जगमग करने में बिजली निगम पूरी तरह से आपके साथ खड़ा नजर आएगा।
पानी मिलेगा पूरा, खुशी से मनाइये दीवाली
जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शहर के 34 हजार से अधिक और जिले भर के अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी पानी की सुचारू आपूर्ति करने के लिए कर्मचारियों को अलर्ट किया है। कुल मिला कर यह कि बिजली निगम ने 24 घंटे बिजली तो जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी की कमी नहीं रहने देने को लेकर जरूर प्रबंध किए हैं।
हमने उपभोक्ताओं की दीवाली की खुशियां दोगुना करने के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर बैंक भी बनाया है। उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
- विनोद पूनिया, अधीक्षण अभियंता बिजली निगम।
जन स्वास्थ्य विभाग त्योहार के मौके पर भी आपके साथ है। पानी की सुचारु आपूर्ति के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है। किसी प्रकार कोई फाल्ट होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक करने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
- सुनील रंगा, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग।
