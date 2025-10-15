भिवानी के बवानीखेड़ा में दीवाली की धूम, बाजारों में जमकर दिख रही रौनक

राजेश कादियान, बवानीखेड़ा। नगर पालिका प्रशासन ने दीवाली पर्व पर कस्बे को साफ-स्वच्छ एवं रोशन करने की कवायद शुरू कर दी है। इतना ही नहीं दीवाली पर्व पर बाजारों को भीड़ से बचाने के लिए अलग से रेहड़ी मार्केट की स्थापना की कार्रवाई आरंभ कर दी है।

बता दें कि नगर पालिका प्रशासन हांसी चुंगी से नागरिक अस्पताल, बवानीखेड़ा के बाईपास रोड़, पूर रोड़, जाट धर्मशाला, ढाणी स्थित हनुमान मंदिर क्षेत्र, शहीद गुलाब सिंह पार्क सहित मुख्य मार्गों पर हाइमास्ट लाइटें लगाने व सामान्य लाइटें लगाने का कार्य आरंभ कर दिया है। इतना ही नहीं मुख्य मार्गों के डिवाइडर पर खेड़े पोलों पर तिरंगा लाइट लगाई जाएंगी और बलिदानी गुलाब सिंह पार्क को भी तिरंगा लाइट से सजाया जाएगा।

बताया गया है कि सैंकड़ों लाइटें इन दिनों लगाई जा रही हैं। प्रमुख रास्तों एवं चौराहों को हाईमास्ट लाईट से रोशन किया जाएगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो दीवाली के पूर्व ही यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। खराब पड़ी लाइट व्यवस्था को भी दुरूस्त किया जा रहा है।