हरियाणा के चरखी दादरी में शॉर्ट-सर्किट से लगी आग, दिव्यांग की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के वार्ड-21 स्थित विश्वकर्मा कालोनी में एक दिव्यांग व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई। जिस समय हादसा हुआ उस समय दिव्यांग प्रहलाद जांगड़ा (50) घर पर अकेला था। हादसे का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है।

पड़ोस के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन दिव्यांग को नहीं बचा सके। बाद में डायल 112 पर काल कर घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद ईआरवी व सिटी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

शव का दादरी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रहलाद दिव्यांग था और वह चलने-फिरने में असमर्थ होने के कारण चारपाई पर ही रहता था। मंगलवार को परिवार के सदस्य काम से बाहर गए थे।