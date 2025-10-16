'IPS पूरन की मौत को जातीय रंग देने की कोशिश...', दिग्विजय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला

संवाद सहयोगी, बाढड़ा। प्रदेश में कानून व्यवस्था व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन फिरोती, अपहरण, लूटपाट और डैकेती की घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। यह बात युवा जजपा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बाढड़ा हलके के गांव कारीतोखा, बाढड़ा, गुडाना, नीमड़ बडेसरा इत्यादि के ग्रामीण दौरों में लोगों को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत को सरकार जातीय रंग देना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौत की जांच हाइकोर्ट के मौजूदा अनुभवी न्यायधीश से करानी चाहिए। प्रदेश की सरकार केंद्र में बैठे मंत्री मनोहर लाल चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियां बाजरे से भरी पड़ी हैं और कोई खरीदने वाला नहीं है। बाजरे का सरकारी भाव 2775 रुपये रहे जबकि किसान 1700-1800 रुपए भाव में बाजरा बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरसों बुवाई का समय आ गया है लेकिन किसान को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसान को डीएपी खाद लेने के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं।

युवा रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश सरकार के हिस्सा थे। उस समय युवाओं प्राइवेट सेक्टर 75 प्रतिशत नौकरी देने का कानून बनाया था पर वह उच्चतम न्यायालय में चला गया हम मुकदमे की अदालत में पैरवी करेंगें ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इससे पूर्व उन्होंने गांव कारी में धर्मबीर सिंह फोगाट की पोत्री व डा. भूप सिंह के गांव नीमड़ स्थित आवास पर उनकी माता के निधन पर शोक जताया।