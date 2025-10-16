Language
    'IPS पूरन की मौत को जातीय रंग देने की कोशिश...', दिग्विजय चौटाला ने नायब सरकार पर बोला हमला

    By Sonu Jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    युवा जजपा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की। चौटाला ने किसानों को बाजरे का उचित मूल्य न मिलने और डीएपी खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी।

    IPS वाई पूरन की मौत को सरकार देना चाहती है जातीय रंग: दिग्विजय चौटाला

    संवाद सहयोगी, बाढड़ा। प्रदेश में कानून व्यवस्था व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन फिरोती, अपहरण, लूटपाट और डैकेती की घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। यह बात युवा जजपा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने बाढड़ा हलके के गांव कारीतोखा, बाढड़ा, गुडाना, नीमड़ बडेसरा इत्यादि के ग्रामीण दौरों में लोगों को संबोधित करते हुए कही।

    उन्होंने कहा कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत को सरकार जातीय रंग देना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौत की जांच हाइकोर्ट के मौजूदा अनुभवी न्यायधीश से करानी चाहिए। प्रदेश की सरकार केंद्र में बैठे मंत्री मनोहर लाल चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियां बाजरे से भरी पड़ी हैं और कोई खरीदने वाला नहीं है। बाजरे का सरकारी भाव 2775 रुपये रहे जबकि किसान 1700-1800 रुपए भाव में बाजरा बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरसों बुवाई का समय आ गया है लेकिन किसान को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसान को डीएपी खाद लेने के लिए पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं।

    युवा रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश सरकार के हिस्सा थे। उस समय युवाओं प्राइवेट सेक्टर 75 प्रतिशत नौकरी देने का कानून बनाया था पर वह उच्चतम न्यायालय में चला गया हम मुकदमे की अदालत में पैरवी करेंगें ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इससे पूर्व उन्होंने गांव कारी में धर्मबीर सिंह फोगाट की पोत्री व डा. भूप सिंह के गांव नीमड़ स्थित आवास पर उनकी माता के निधन पर शोक जताया।

    ये रहे मौजूद

    इस अवसर पर जजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सांगवान चरखी, जिला प्रभारी ऋषिपाल उमरवास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सज्जन बलाली, हलका अध्यक्ष विजय श्योराण काकड़ौली, हलका अध्यक्ष राकेश कलकल, जिला प्रेस प्रवक्ता राजेंद्र हुई, धर्मराज फोगाट, भूपेंद्र बौंद, वरिष्ठ जजपा नेता रामकुमार कादमा, सुनील चांदवास, संजय जगरामबास, आनंद बडराई, धनसिंह कारी, धर्मवीर फोगाट आदि मौजूद रहे।