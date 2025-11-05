Language
    भिवानी में रक्षा मंत्रालय के सभी पेशन भोगियों को 30 तक देना होगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

    By Shiv Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    रक्षा मंत्रालय ने सभी पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है। प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आधार कार्ड, सर्विस पेंशन बुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ ले जाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए स्पर्श सेवा केंद्र या रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भिवानी। रक्षा मंत्रालय के सभी पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी और परिवार पेंशन भोगियों को 30 नवंबर तक अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना होगा, जो एक नवंबर से लिए जाने शुरू कर दिए गए हैं। जिन्होंने अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है वे अपने नजदीकी सीएससी स्पर्श सेवा केंद्र के माध्यम से या अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण फेस एप के माध्यम से डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

    सेक्टर 13 स्थित रक्षा मंत्रालय के स्पर्श सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी अरुण ने बताया कि डिजिटल प्रमाण पत्र देने के लिए आधार कार्ड, सर्विस पेंशन बुक, बैंक पासबुक, पेंशन और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर साथ लेकर जाने जरूरी हैं, इन दस्तावेजों के बिना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना संभव नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए सेक्टर स्थित स्पर्श सेवा केंद्र, रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, दूरभाष नंबर 01664 256053 और टोल फ्री नंबर 18001805325 पर संपर्क कर सकते हैं।