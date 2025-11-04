Language
    लाडो लक्ष्मी योजना: भिवानी में हजारों महिलाओं को मिला लाभ, हर महीने खाते में आएगी 2100 रुपये की राशि

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    भिवानी में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 24689 महिलाओं को पात्र पाया गया है और उनके खाते में हर महीने 2100 रुपये जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, लाभ उठा सकती हैं। पंजीकरण डीडीएलएलवाई मोबाइल एप से किया जा सकता है।

    जागरण संवाददाता, भिवानी। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना पात्र महिलाओं के लिए खुशी लेकर आने वाली है। उनके खाते में हर माह 2100 रुपये आने की घड़ियां आ चुकी हैं। जिला में अब तक 53695 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 24689 महिलाएं पात्र मिला है, जिनकी स्वीकृत हो चुकी है। 5226 पात्र महिलाओं की इस योजना के लाभ के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर को पंचकुला से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर पंजीकरण एप लांच किया था। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के माध्यम से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। आनलाइन आवेदन क्रीड विभाग के पास पहुंचते हैं, जहां आवेदन की जांच होती है।

    एक एक्टिव मोबाइल फोन से पांच महिलाओं का पंजीकरण हो सकता है। महिलाएं घर बैठी इस योजना के लिए पंजीकरण कर सकती हैं। कोई सीएससी सेंटर संचालक पंजीकरण के लिए सरकार के आदेशों की अवहेलना कर अधिक फीस वसूलता है तो उस सीएससी सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

    दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता

    इस योजना के तहत लाभ के लिए 23 से 60 साल तक की महिला पात्र हैं। महिला के परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो। वह स्वयं या उसके पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित हुई है) आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हों।

    एक परिवार में कितनी भी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, यदि कोई महिला पहले से ही कुछ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं है।

    डीडीएलएलवाई मोबाइल एप से होगा पंजीकरण

    डीडीएलएलवाई मोबाइल एप के माध्यम से पंजीकरण होता है। इसे गूगल प्ले स्टोर (एंड्राइड के लिए) और एप स्टोर (आइओएस के लिए) से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार से जुड़ा एक सक्रिय मोबाइल नंबर और एक कार्यात्मक कैमरा वाला मोबाइल फोन आवश्यक है।

    एप में लाग इन करने के लिए मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आता है। अधिक जानकारी के लिए 0172-4880500 पर संपर्क किया जा सकता है।

    योजना के लाभ के लिए जरूरी हैं दस्तावेज

    हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार आईडी (स्वयं और सभी परिवार के सदस्यों की), यदि विवाहित हैं, तो ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों की आधार आईडी, बिजली कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन नंबर (यदि बेरोजगार हैं और एचकेआरएन में पंजीकृत हैं), आपके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले सभी वाहनों का पंजीकरण नंबर, स्वयं के नाम का एक सक्रिय बैंक खाता, लाइव फोटो जो एप के माध्यम से लिया जाता है।

    किसी महिला के पास पंजीकरण के समय कुछ दस्तावेज नहीं हैं, तो वे मार्गदर्शन के लिए हेल्प डेस्क पर जा सकती हैं। एप में एक ऐसी सुविधा भी है जो जरूरी दस्तावेज या प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के संबंधित पोर्टल पर री डायरेक्ट करेगी।

    आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पंजीकरण आईडी प्राप्त होती है, जो एसएमएस और वाटसऐप के माध्यम से उनके मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। आवेदकों को उनकी पात्रता की स्थिति के बारे में 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाता है।

    पात्र महिलाएं आवेदन जरूर करें 

    पात्र महिलाएं के लाडो लक्ष्मी योजना के लाभ के लिए जरूर आवेदन करें। योजना के रूप में दी जाने वाली 2100 रुपये की राशि पात्र महिलाओं के खाते में आनलाइन सीधे डाली जाती है। यह योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है।
    एडीसी दीपक बाबू लाल करवा, अतिरिक्त उपायुक्त