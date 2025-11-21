भिवानी में दवा दुकानदार से एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, बदमाश को प्रोडक्शन वारंट पर लाई पुलिस

जागरण संवाददाता, भिवानी। शहर के दिनोद गेट चौकी क्षेत्र में एक दवा दुकानदार से विदेशी नंबर से काल कर एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में बदमाश साहिल कोकचा को दिल्ली की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है। डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि दवा दुकानदार ने 13 नवंबर को शहर थाना में शिकायत दी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत में बताया गया कि उनके पास एक विदेश के नंबर से काल आया। काल करने वाले ने खुद को बदमाशों की एक बड़ी गैंग का सदस्य बताते हुए एक करोड़ की मांग की और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलते ही शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

दिनोद गेट चौकी इंचार्ज एसआई दशरथ के नेतृत्व में टीम ने मामले की जांच की। जांच के बाद पुलिस ने वीरवान पाना निवासी साहिल कोकचा को दिल्ली जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया। साहिल को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया गया।

साहिल ने स्वीकार किया कि उसी ने गैंग के अन्य सदस्यों को भिवानी के चार-पांच लोगों के नंबर और उनकी निजी जानकारी दी थी, जिसके आधार पर दवा दुकानदार से रंगदारी मांगी गई। साहिल पर भिवानी में पहले से ही फिरौती, साइबर अपराध सहित करीब आठ मामले दर्ज हैं। आरोपित को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर वापस जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

साहिल को दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार एक अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने आरोपित साहिल कोकचा को कामेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या साजिश रचने के आरोप में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। उस समय साहिल के पांव में गोली लगी थी। उसके साथ उसका साथी पानीपत वासी राहुल भी गिरफ्तार किया गया।

भिवानी में करीब 10 साल पहले गारमेंट शाप चलाने वाला साहिल कोकचा पर अकेले भिवानी में ही लाखों रुपये कर्ज है। उसके तीन बच्चों की जिम्मेवारी उसकी पत्नी ही उठा रही है। उस पर भिवानी ही नहीं सिरसा में भी धोखाधड़ी, सट्टेबाजी के केस दर्ज है।