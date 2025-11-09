Language
    चरखी दादरी में प्रलोभन देकर मतांतरण, धर्म चर्चा में मिले तीन जिलों के 60 लोग; हंगामे के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:14 PM (IST)

    चरखी दादरी में दो व्यक्तियों पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। जनसंगठन के पदाधिकारियों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि धर्म चर्चा में शामिल लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की है। 

    चरखी दादरी में प्रलोभन देकर मतांतरण। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी में रविवार को दिल्ली के दो व्यक्तियों पर प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगने से हड़कंप मच गया। रोहिणी निवासी कन्हैयालाल और सुल्तानपुरी निवासी राजेश को जनसंगठन के पदाधिकारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए थाने में ले गई।

    कार्यवाहक थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, कन्हैयालाल और राजेश ने एक माह पूर्व दादरी निवासी रामनिवास के मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर लेकर हर रविवार सत्संग करने की बात कही थी।

    रविवार को गौरव और नगर पार्षद नवीन प्रजापत की अगुवाई में करीब 20 युवक वहां पहुंचे। उनका आरोप है कि दोनों व्यक्ति ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। मौके से पुलिस को बाइबल, कैश वाउचर बुक और नाम चर्चा से जुड़े फार्म जैसी सामग्री मिली। वहीं, आरोपितों ने मतांतरण कराने की बात से इनकार करते हुए खुद को हिंदू बताया।

    धर्म चर्चा में शामिल महिलाएं और पुरुष भी थाने पहुंचकर दोनों की रिहाई की मांग करने लगे। करीब तीन घंटे तक थाने में दोनों पक्ष मौजूद रहे, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धर्म चर्चा में दादरी, भिवानी और झज्जर जिले के लोग शामिल थे, जिनमें वाल्मीकि बस्ती की महिलाएं, युवक और बच्चे मौजूद रहे।