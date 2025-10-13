राव नरेंद्र के सामने आपस में भिड़े कांग्रेसी, महिलाओं के सामने दी भद्दी गालियां; IPS पूरन मामले में कर रहे थे प्रदर्शन
चरखी दादरी में कांग्रेस की बैठक में भाषण देने को लेकर हंगामा हो गया। कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने गुटबाजी का प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर आरोप लगाए। प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। यह हंगामा रोष प्रदर्शन से पहले हुआ, जिसमें राजकरण द्वारा भाषण की मांग पर विवाद हुआ।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी (भिवानी)। दादरी शहर की रासीवासिया धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस मीटिंग के दौरान मंच से भाषण देने को लेकर हंगामा हो गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही गुटबाजी दिखाई और एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए पार्टी की खिलाफत करने व वोट बेचने की बात कही। बात इतनी बढ़ गई महिलाओं की मौजूदगी में भद्दी गालियां तक दी गईं।
बाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व दूसरे नेताओं ने समय की कमी का हवाला देते हुए मामले को शांत करवाया और हल्ला कर रहे एक कार्यकर्ता को मंच पर बैठाया। वहीं, अपने संबोधन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष एवं एआइसीसी के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि राव नरेंद्र सिंह ने तो यहां तक कहा कि अपनी ही पार्टी की बैठकों में हंगामा करने वाले नेताओं की हमें जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान व आइपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामले को लेकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को दादरी शहर में रोष प्रदर्शन किया जाना था। इससे पहले स्थानीय रासीवासिया धर्मशाला में मीटिंग आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी एवं एआइसीसी राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल सहित स्थानीय कई पूर्व विधायक व नेता मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मंच पर मौजूद नेता अपने विचार रख रहे थे।
बाढड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे एवं लोहारू से पूर्व विधायक सोमबीर सिंह ने अपना भाषण समाप्त किया था और पूर्व संसदीय सचिव रणसिंह मान को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी बीच कुर्सियों पर बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ता मानकावास के पूर्व सरपंच राजकरण ने अपने स्थान पर खड़े होकर बोलना शुरू किया कि उन्हें भी अपने विचार रखने हैं।
जिसके बाद उनके साथ आए हुए लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे अपने बात पर अड़े रहे। जिसके बाद वहां काफी हंगामा हुआ। बाद में राजकरण को मंच पर बैठाया गया और प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्थान से खड़े होकर सभी से शांत रहने की अपील की।
अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं: जितेंद्र बघेल
कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, प्रदेश के सह प्रभारी व एआइसीसी सचिव जितेंद्र बघेल ने पूरे मामले को अपने सामने होते हुए देखा। उस दौरान तो उन्होंने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बाद में जब उनके संबोधन की बारी आई तो दोनों ने कड़े लहजे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चेतावनी दी कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त से बाहर हैं।
बघेल ने कहा कि अनुशासनहीनता कतई सहन नहीं की जाएगी। यदि उनका किसी से आपसी मतभेद या कोई और बात है तो वे अपनी बात रखे उनकी बात सौ प्रतिशत सुनी जाएगी।
अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई: राव नरेंद्र
राव नरेंद्र ने कहा वे पूरे होश और हवास में कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की कतई जरूरत नहीं है जो अपनी ही पार्टी के कार्यक्रमों में हंगामा करें। ऐसे लोगों की रिपोर्ट तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अनुशासन समिति का भी गठन किया जाएगा जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
