    Bhiwani: हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी फटने से दो युवकों की मौत, दो की हालत नाजुक; जांच में जुटी पुलिस

    By Shivaji Mishra Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    भिवानी के मंढोली कलां गांव में एक दर्दनाक हादसे में, बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर कंप्रेसर की टंकी फटने से दो युवकों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घाय ...और पढ़ें

    हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी फटने से दो की मौत (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाताभिवानी। जिले के मंढोली कलां गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी अचानक फट गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    धमाके की आवाज से मची अफरातफरी

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर दुकानदार ऋषि और एक अन्य युवक विजेंद्र बैठे हुए थे। इसी दौरान दुकान में रखी कंप्रेसर की टंकी अचानक फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।

    दो युवकों की मौत, 2 गंभीर रुप से घायल

    इस हादसे से गांव मंढ़ोली कलां के टायर पंचर मिस्त्री ऋषि व विजेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो की हालत गम्भीर है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी गई है।