Bhiwani: हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी फटने से दो युवकों की मौत, दो की हालत नाजुक; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, भिवानी। जिले के मंढोली कलां गांव में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक बाइक रिपेयरिंग की दुकान में हवा भरने वाले कंप्रेसर की टंकी अचानक फट गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

धमाके की आवाज से मची अफरातफरी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब नौ बजे बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर दुकानदार ऋषि और एक अन्य युवक विजेंद्र बैठे हुए थे। इसी दौरान दुकान में रखी कंप्रेसर की टंकी अचानक फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई।