चरखी दादरी में डंपर व ट्राला की भिंड़त में क्लीनर की मौत, चालक पीजीआई रेफर
चरखी दादरी के लोहारू चौक पर डंपर और ट्राला की टक्कर में एक क्लीनर की मौत हो गई। घायल चालक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुलाब नबी नामक ट्राला चालक ने बताया कि डंपर ने अचानक ब्रेक लगाए जिससे यह हादसा हुआ। मृतक नदीम, फिरोजाबाद का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के लोहारू चौक के समीप आगे चल रहे डंपर से एक ट्राला टकरा गया। जिससे यूपी के फिरोजाबाद जिला निवासी ट्राला सवार क्लीनर की मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दादरी सिविल अस्पताल से रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया है। पुलिस ने घायल ट्राला चालक की शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी शिकायत में यूपी के फिरोजाबाद जिला निवासी गुलाब नबी ने बताया कि वह झज्जर जिले के शेरिया निवासी व्यक्ति का ट्राला चलाता है। उसके साथ उसके ही गांव का रिश्ते में उसके मामा का लड़का नदीम भी इसी गाडी पर हेल्पर का काम करता था। वे गाड़ी में दादरी से डस्ट लेकर जाते हैं।
30 नवंबर को अल सुबह वे गुरुग्राम ट्राला खाली करके वापिस डस्ट भरने के लिए बत्तर खेड़ी आ रहे थे। जब वे लोहारू चौक पुल के समीप पहुंचे तो उनके ट्राला के आगे दो और डंपर चल रहे थे। एक डंपर चालक ने गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए बिना कोई इशारा किए अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे उनका ट्राला आगे वाले डंपर के पिछले हिस्से से जा टकराया और दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया।
हादसे में वह और नदीम घायल हो गए। इसी दौरान डंपर चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग गया। बाद में राहगीरों ने उन्हें दादरी सिविल अस्पताल पहुंचाया। चोटें अधिक होने के कारण दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई में नदीम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। गुलाब नबी ने सिटी थाना पुलिस को शिकायत डंपर चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
