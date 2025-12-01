चरखी दादरी में डंपर व ट्राला की भिंड़त में क्लीनर की मौत, चालक पीजीआई रेफर

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के लोहारू चौक के समीप आगे चल रहे डंपर से एक ट्राला टकरा गया। जिससे यूपी के फिरोजाबाद जिला निवासी ट्राला सवार क्लीनर की मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे दादरी सिविल अस्पताल से रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया है। पुलिस ने घायल ट्राला चालक की शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी शिकायत में यूपी के फिरोजाबाद जिला निवासी गुलाब नबी ने बताया कि वह झज्जर जिले के शेरिया निवासी व्यक्ति का ट्राला चलाता है। उसके साथ उसके ही गांव का रिश्ते में उसके मामा का लड़का नदीम भी इसी गाडी पर हेल्पर का काम करता था। वे गाड़ी में दादरी से डस्ट लेकर जाते हैं।

30 नवंबर को अल सुबह वे गुरुग्राम ट्राला खाली करके वापिस डस्ट भरने के लिए बत्तर खेड़ी आ रहे थे। जब वे लोहारू चौक पुल के समीप पहुंचे तो उनके ट्राला के आगे दो और डंपर चल रहे थे। एक डंपर चालक ने गाड़ी को लापरवाही से चलाते हुए बिना कोई इशारा किए अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे उनका ट्राला आगे वाले डंपर के पिछले हिस्से से जा टकराया और दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया।