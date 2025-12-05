Language
    Haryana News: चरखी दादरी में साढ़े चार करोड़ से सड़कें होंगी चकाचक, 15 हजार लोगों को राहत

    By Hunny Soni Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    चरखी दादरी शहर में साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से लगभग 15 हजार निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। ...और पढ़ें

    Haryana News: चरखी दादरी में साढ़े चार करोड़ से सड़कें होंगी चकाचक (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जर्जर पड़ी शहर की दो मुख्य सड़कों की जल्द कायाकल्प होगी। 4.53 करोड़ की परियोजना को परवान चढ़ाने के लिए मुख्यालय की ओर से प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है और अब केवल टेंडर प्रक्रिया होना बाकी है। नगर परिषद अधिकारियों की मानें तो 10 दिन के अंदर दोनों सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिया जाएगा। वहीं, दोनों सड़कें बनने से प्रतिदिन करीब 15 हजार लोगों को राहत मिलेगी।

    बता दें कि नगर परिषद की ओर से काठमंडी व चरखी दरवाजा रोड की सूरत बदली जानी है। ये दोनों सड़कें लंबे समय से कंडम हैं और स्थानीय लोग लंबे समय से इनके पुनर्निर्माण की मांग उठा रहे हैं। अब जाकर उनकी यह मांग परवान चढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

    इससे पहले लंबे समय तक सड़क पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति मिलने का इंतजार करना पड़ा। नगर परिषद अधिकारियों की मानें तो दोनों सड़क का दोबारा निर्माण कराने का रास्ता साफ हो चुका है और अब केवल टेंडर प्रक्रिया सिरे चढ़ाने की औपचारिकता बाकी है। 15 दिसंबर तक दोनों सड़कों के टेंडर आमंत्रित कर दिए जाएंगे और उसके बाद जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया सिरे चढ़ाकर एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा।

    वहीं, करीब दो किलोमीटर लंबी सड़कों का पुनर्निर्माण होने से लोगों को आवागमन में सहुलियत रहेगी और उन्हें लंबी दूरी तय कर गंतव्य पर नहीं पहुंचना पड़ेगा। नगर परिषद चेयरमैन बक्शीराम सैनी का कहना है कि दोनों शहर की मुख्य सड़कें हैं और उनके पास भी इनका पुनर्निर्माण कराने की मांग पहुंची थी।

    इन पर संज्ञान लेकर अधिकारियों को एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और अब मुख्यालय से प्रशासनिक के साथ तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। वहीं, काठमंडी रोड का पुनर्निर्माण होने से प्रतिदिन करीब 10 हजार लोग लाभांवित होंगे। इसी प्रकार, चरखी दरवाजा सड़क का निर्माण होने से प्रतिदिन करीब पांच हजार लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी।

    1.23 करोड़ से बनेगा काठमंडी रोड

    काठमंडी रोड का पुनर्निर्माण लाला लाजपतराय चौक से लेकर सैनीपुरा मोड़ तक कराया जाएगा। इस सड़क की लंबाई 480 मीटर रहेगी और निर्माण कार्य पर करीब 1.23 करोड़ रुपये लागत आएगी। इससे पहले सड़क का निर्माण करीब दो दशक पहले हुआ था और पिछले लंबे समय से सड़क जर्जर पड़ी है। इसके चलते यहां सें गुजरने वाले लोग परेशानियां झेलने को विवश हैं।

    1.5 किलोमीटर लंबा चरखी दरवाजा रोड बनाने पर आएगा 3.31 करोड़ लागत

    चरखी दरवाजा क्षेत्र के जरिये पुराना शहर का लोहारू व महेंद्रगढ़ चौक रोड से जुड़ाव करने वाली सड़क पिछले करीब पांच सालों से कंडम पड़ी है। सड़क इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि लोगों ने यहां से आवागमन ही छोड़ रखा है और वो लंबी दूरी तय कर अपने गंतव्य पर पहुंचने को विवश है। अब नगर परिषद अधिकारियों की योजना की बात करें तो 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का 3.31 करोड़ से पुनर्निर्माण कराया जाएगा।

    चरखी दरवाजा व काठमंडी रोड का पुनर्निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। दोनों सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यालय से प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। सड़कों का पुनर्निर्माण होने के बाद लोगों को आवागमन में परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी।- बक्शीराम सैनी, चेयरमैन, दादरी नगर परिषद।