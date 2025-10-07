Language
    अब सुलझ जाएगी मनीषा मौत मामले की गुत्थी! नई रिपोर्ट लेकर 11 दिन बाद भिवानी पहुंची CBI; 95 मिनट तक की पूछताछ

    By Shiv Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:07 AM (IST)

    भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला उलझा हुआ है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। 11 दिन के ब्रेक के बाद टीम विसरा रिपोर्ट के साथ भिवानी पहुंची और मृतका के परिवार से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार विसरा रिपोर्ट में कुछ बदलाव हैं और जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की थी।

    भिवानी में शिक्षिका मनीषा के घर के पहुंची सीबीआई की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, भिवानी। शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला 57 दिन बाद भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है। मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम करीब 11 दिन के ब्रेक के बाद विभिन्न रिपोर्ट के साथ फिर भिवानी पहुंची। इस बाद चार सदस्यीय टीम ही भिवानी पहुंची। टीम ने सायं के समय करीब 95 मिनट तक शिक्षिका मनीषा के घर उसके स्वजन से बातचीत की।

    सूत्र बताते हैं कि विसरा सैंपल रिपोर्ट में कुछ बदलाव है। वे बदलाव किस स्तर के हैं, ये अभी गुप्त रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि अगले एक-दो दिन में मामले का पूरा राजफाश हो सकता है। मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब जांच दोबारा कराए गए कुछ सैंपल की रिपोर्ट पर टिकी है।

    लोगों के बीच रही ये चर्चा

    सीबीआई टीम के आने के बाद लोगों में चर्चा रही है कि विसरा रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, सुसाइड नोट हैंडराइटिंग रिपोर्ट में क्या नहीं। टीम अपने साथ कौन-कौन सी रिपोर्ट लाई है।

    11 दिन के ब्रेक के बाद सीबीआई टीम सायं के समय भिवानी पहुंची। इसके बाद मृतका शिक्षिका मनीषा के ढाणी लक्ष्मण गांव पहुंची। टीम सायं चार बजकर 27 मिनट पर मनीषा के घर पहुंची छह बजकर नौ मिनट तक तक स्वजन से बातचीत की।

    मनीषा के पिता संजय कुमार लोहारू में काम पर गए हुए थे। इस कारण टीम ने मृतका के दादा रामकिशन व अन्य स्वजन से बातचीत की। सीबीआई ने तीन सितंबर को भिवानी पहुंचकर मनीषा मौत मामले की जांच शुरू की थी। 24 सितंबर तक लगातार सीबीआई टीम ने हर पहलु से मामले की जांच की।

    इस दौरान सीसीटीवी खंगाले और केस से जुडे़ लोगों से पूछताछ की। सीबीआई टीम ने प्ले स्कूल संचालकों व स्टाफ से सबसे ज्यादा पूछताछ की। स्वजन से भी चार बार बातचीत की। नर्सिंग कॉलेज संचालकों से एक बार पूछताछ की। बकरी पालक, खेत मालिक, खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र से चार-चार दफा पूछताछ हो चुकी है।

    यह है मामला

    प्ले स्कूल की शिक्षिका ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा 11 अगस्त को स्कूल में पढ़ाने गई थी मगर वापस नहीं लौटी। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन 12 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव में नहर किनारे मिला।

    गले पर चोट के निशान देख स्वजन ने हत्या के आरोप लगाए। नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। मगर स्वजन ने शव लेने से इन्कार करते हुए कहा कि पहले आरोपितों की गिरफ्तारी करें। स्वजनों की मांग पर पीजीआइ रोहतक में चिकित्सकों के बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया।

    विसरा जांच करवाई गई, जिसमें सामने आया कि शरीर में जहरीला पदार्थ है। स्वजन ने धरना दिया और एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश सरकार ने ये दोनों मांगें मानीं। इसके बाद 21 अगस्त को गांव में ही शव का अंतिम संस्कार किया गया।

    पिता बोले, अलग है रिपोर्ट, जिला प्रशासन ने उलझाया

    मामले में मृतका के पिता संजय कुमार ने बताया कि सीबीआई टीम घर आई थी मगर वह नहीं थे। मेरे पिताजी, चाचा व अन्य सदस्यों से ही बातचीत की। मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती, यह हत्या है। यह केस प्रशासन ने उलझाया। अब कुछ सैंपल की दोबारा जांच करवाई है, जिसमें बिसरा रिपोर्ट भी थी।

    कुछ रिपोर्ट तो बिल्कुल अलग है। जिला प्रशासन ने कुछ चीजों को उलझा दिया। जिस कारण सीबीआई टीम ऐसे तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सीबीआई टीम जल्द ही मामले का खुलासा करेगी और हत्या करने वाले सबके सामने होंगे।