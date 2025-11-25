Language
    Haryana News: तोशाम-भिवानी मार्ग पर कार-बाइक भिड़ंत, युवक गंभीर रूप से घायल

    By Shiv Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    तोशाम-भिवानी मार्ग पर एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना सुबह नौ बजे हुई जब राजकीय स्कूल की छात्राएं भिवानी जा रही थीं। किरावड़ निवासी सागर मोटरसाइकिल पर तोशाम आ रहा था तभी पेट्रोल पंप के पास टक्कर हो गई। सागर को भिवानी रेफर किया गया, जबकि कार सवार छात्राएं सुरक्षित हैं।

    संवाद सहयोगी, तोशाम। तोशाम-भिवानी मार्ग पर सागवान चौकी से पहले स्थित पेट्रोल पंप के सामने सोमवार सुबह एक कार और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना सुबह करीब नौ बजे हुई, जब कार में सवार राजकीय स्कूल भारीवास की कुछ छात्राएं अपने स्टाफ सदस्य के साथ भिवानी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने जा रही थीं।

    इस दौरान गांव किरावड़ निवासी लगभग 27 वर्षीय युवक सागर अपनी ससुराल से लौटकर भिवानी से मोटरसाइकिल पर तोशाम की ओर आ रहा था। पेट्रोल पंप तोशाम के नजदीक दोनों वाहनों की तेज रफ्तार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार सागर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल तोशाम नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे भिवानी रेफर कर दिया गया। वहीं कार में सवार स्कूली छात्राओं को दुर्घटना के दौरान हल्की चोटें आईं, हालांकि सभी सुरक्षित बताई जा रही हैं।