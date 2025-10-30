Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: चरखी दादरी में बस सेवा ठप होने से छात्रों की बढ़ी मुश्किल, सेवाएं बहाल करने के लिए विधायक से लगाई गुहार

    By Suresh Garg Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    चरखी दादरी में पिलाना से दादरी जाने वाली बस सेवा बंद होने से छात्र परेशान हैं। उन्होंने विधायक सुनील सांगवान से मिलकर बस सेवा बहाल करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि बस का समय निश्चित न होने से दिक्कत हो रही है। विधायक ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। सुबह के समय पिलाना से चलकर वाया रानीला होते हुए दादरी आने वाली बस सेवा बंद होने से विभिन्न गांवों के विद्यार्थी व दैनिक यात्री परेशान हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के समक्ष बस संचालन की मांग रखने के बावजूद स्थिति जस की तस है। इसके चलते गुरुवार को विभिन्न गांवों के विद्यार्थियों ने दादरी विधायक सुनील सांगवान से मुलाकात की व उनके समक्ष अपनी समस्या रखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कृष बंसल समेत अन्य विद्यार्थियों ने बताया की पहले सुबह के समय पिलाना से चलकर रानीला होते हुए दादरी बस आती थी, लेकिन उसे विभाग ने बंद कर रखा है। उसकी जगह दादरी से बस आती है जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। बस कभी सात तो कभी आठ बजे पहुंचती है, जिससे सभी विद्यार्थियों और दैनिक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    युवाओं ने बताया कि रोडवेज महाप्रबंधक से बार-बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन पहले संचालित होने वाली बस सेवा को बहाल नहीं किया गया है। इसके चलते गुरुवार को विधायक सुनील सांगवान के समक्ष समस्या रखी गई।

    विधायक ने युवाओं व ग्रामीणों की समस्या को सुना और आश्वासन दिया है कि जल्द ही बस सेवा बहाल करवा दी जाएगी। इस मौके पर संजय बंसल, रेखा साहू, अंजलि साहू, पूजा, संजू साहू, प्रियंका, सुनीता, वर्षा, नवीन, हर्ष, अमित व अंजलि राजपूत आदि विद्यार्थी मौजूद रहे।