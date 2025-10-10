डिग्री के चांद का इंतजार, करवाचौथ पर भिवानी में छात्रों का अनोखा धरना, शिक्षा नीति पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, भिवानी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में समाज कार्य और पत्रकारिता विभाग स्नातकोत्तर की डिग्री को डिप्लोमा में बदले जाने के विरोध में चल रहे धरने का शुक्रवार को तीसरा दिन था। छात्र नेता सुमित बराड़ ने बताया कि धरने पर अनोखा और प्रतीकात्मक चांद लगा कर धरना आयोजित किया। धरने की थीम थी डिग्री के चांद का इंतजार जिसके माध्यम से छात्रों ने यह संदेश दिया कि जैसे करवाचौथ के दिन पत्नियां अपने जीवनसाथी के दीदार के लिए चांद का इंतजार करती हैं, वैसे ही हम छात्र अपनी डिग्री के चांद के इंतजार में हैं, जो अब तक प्रशासनिक ग्रहण में फंसा हुआ है।

धरने में रवि, अपूर्व, प्रिया, वसुधा, मीनाक्षी, इंदु, प्रवीण बुरा, प्रदीप, नवीन कौशिक, गुरदीप, राकेश, चिंटू, जयदीप ग्रेवाल, प्रवीण गोलागढ़, बिट्टू, गुरदास आदि मौजूद रहे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। छात्र नेता युवराज बराड़ ने कहा कि छात्रों की यह लड़ाई न्याय और शिक्षा की गरिमा के लिए है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांगें नहीं मानीं, तो यह मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। जब तक डिग्री का चांद नहीं निकलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।