भिवानी के लोगों को पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मिलेगी सौगात, PM मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन 

जागरण संवाददाता, भिवानी। दीपावली पर्व पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों जिलावासियों को 17 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से नव निर्मित पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की विधिवत रूप से सौगात मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीसी साहिल गुप्ता ने वीरवार को हांसी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के नव निर्मित भवन का दौरा किया। यहां पर उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न विभागों के साथ-साथ मेडिकल साइंस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान एडीसी दीपक बाबू लाल करवा और एसडीएम महेश कुमार भी मौजूद रहे।

उपायुक्त साहिल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का 17 अक्टूबर को सोनीपत में कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भिवानी में नवनिर्मित मेडिकल कालेज का उद्घाटन प्रस्तावित हुआ है। सोनीपत से प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, जिसका सोनीपत से सीधा प्रसारण भिवानी कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। डीसी ने उद्घाटन समारोह के लिए लगाए जाने वाले पंडाल को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बैरीगेटिंग और महिलाओं व पुरुषों के बैठने के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार से डीसी ने नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी को घास की कटाई व सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएच के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल कालेज के नव निर्मित भवन के आसपास क्षेत्र को सही ढंग से दुरूस्त किया जाए।