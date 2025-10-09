भिवानी के लोगों को पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मिलेगी सौगात, PM मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन
भिवानी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह कॉलेज क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगा।
जागरण संवाददाता, भिवानी। दीपावली पर्व पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों जिलावासियों को 17 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से नव निर्मित पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की विधिवत रूप से सौगात मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डीसी साहिल गुप्ता ने वीरवार को हांसी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के नव निर्मित भवन का दौरा किया। यहां पर उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न विभागों के साथ-साथ मेडिकल साइंस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्घाटन समारोह में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान एडीसी दीपक बाबू लाल करवा और एसडीएम महेश कुमार भी मौजूद रहे।
उपायुक्त साहिल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का 17 अक्टूबर को सोनीपत में कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भिवानी में नवनिर्मित मेडिकल कालेज का उद्घाटन प्रस्तावित हुआ है। सोनीपत से प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, जिसका सोनीपत से सीधा प्रसारण भिवानी कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। डीसी ने उद्घाटन समारोह के लिए लगाए जाने वाले पंडाल को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बैरीगेटिंग और महिलाओं व पुरुषों के बैठने के लिए अलग-अलग ब्लॉक बनाने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार से डीसी ने नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी को घास की कटाई व सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएच के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेडिकल कालेज के नव निर्मित भवन के आसपास क्षेत्र को सही ढंग से दुरूस्त किया जाए।
डीसी ने मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. धीरज परिहार और डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राजेश कुमार से मेडिकल कालेज में चिकित्सा व अन्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं दूसरी ओर डीसी ने सिविल सर्जन डॉ. रघुबीर शांडिल्य से भी चौ. बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल के साथ-साथ उनके स्टाफ, मेडिकल कालेज में दी जा रहे स्वास्थ्य सेवाएं सेवाओं के बारे में जानकारी ली।
भिवानी शहर में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल का भवन बनकर तैयार हुआ है, जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाना है। इसी वर्ष से यहां पर मेडिकल के दाखिले शुरु हो चुके हैं, जिसमें 100 सीटों में से 80 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। अभी दो काउंसलिंग बाकी हैं। नव निर्मित मेडिकल कालेज में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, छात्रावास, स्मार्ट कक्षाएं और एक केंद्रीय पुस्तकालय की सुविधा है। डेंटल विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों की ओपीडी यहां शुरु हो चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से प्रसूति एवं स्त्री रोग, सामुदायिक चिकित्सा, श्वसन चिकित्सा, एनएसथीसियोलाजी, हड्डी रोग, मनोरोग, चर्म रोग, बाल रोग, शल्य चिकित्सा विभाग, नेत्र विज्ञान विभाग, नाक, कान गला रोग, फारेंसिक मेडिसिन, जनरल फिजिशियन विभाग शामिल है। निरीक्षण के दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता सुनील रंगा, डीआईओ अमित लांबा, डा. यतिन गुप्ता, डा. बलवान सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
