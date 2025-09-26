भिवानी के स्टील मैन पहलवान बिजेंद्र सिंह ने 'इंडियाज गॉट टैलेंट' में मचाया धमाल, अनोखे कारनामों से जजों को किया दंग
भिवानी के बिजेंद्र सिंह ने रिएलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में हैरतंगेज शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। बिजेंद्र ने अपने स्टंट्स से सबको चकित कर दिया। जज और दर्शक उनकी परफॉर्मेंस को देखकर दंग रह गए। सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
जागरण संवाददाता, भिवानी। भिवानी की धरती को मिनी क्यूबा और भारत की नर्सरी ऑफ रेसलिंग कहा जाता है। यहां के स्टील मैन ऑफ इंडिया बिजेंद्र सिंह ने इंडियाज गॉट टैलेंट के सीजन-11 के लिए किए पांच हैरतंगेज शक्ति प्रदर्शन किए।
बिजेंद्र सिंह ने अपने अभियान 100 शक्ति प्रदर्शन-नशा मुक्त भारत का सपना को टीवी मंच पर जीवंत कर दिखाया। उनका यह एपिसोड 4 अक्टूबर को टेलीविजन पर प्रसारित होगा। इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर बिजेंद्र सिंह की एंट्री किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार की तरह भव्य रही। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले इस पहलवान ने अपनी ताकत और हिम्मत के अनोखे कारनामों से जजों और ऑडियंस को दंग कर दिया।
इस दौरान पहलवान बिजेंद्र सिंह ने पहले राऊंड में अपने शरीर पर बड़े-बड़े लोहे के हथौड़े मरवाए, दूसरा राउंड में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा को दांतों में झूला झुलाया, तीसरे राउंड में शो के एंकर हर्ष को दांतों में उठाकर दौड़ लगाई, चौथा राउंड में जज शान व एंकर हर्ष को अपने कंधों पर उठाकर मंच पर ताकत का प्रदर्शन किया तथा पांचवें राउंड मेंं आंखों से दो बाल्टी पानी उठाकर सबको हैरान कर दिया।
इस दौरान जज गायक शान, अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू सहित पूरी ऑडियंस बिजेंद्र सिंह के स्टंट देखकर स्तब्ध रह गई। हर प्रदर्शन के साथ मंच पर तालियों की गूंज सुनाई दी।
अपने प्रदर्शन के बाद पहलवान बिजेंद्र सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि युवाओं को सही दिशा देना और उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा देना है। उन्होंने कहा कि वे चाहते है कि कि देश का हर युवा खेल और शक्ति से जुड़े न कि नशे की गिरफ्त में। इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे मंच से मैं पूरे भारत को नशामुक्त भारत का संदेश देना चाहते है।
