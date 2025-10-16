भिवानी: निजी स्कूल में टीचर ने दो छात्रों की बेरहमी से पीटा, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, भिवानी। बहल कस्बे के एक निजी स्कूल में नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले दो भाइयों को अध्यापक द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है।

घटना शुक्रवार को स्कूल बस में घर लौटते समय दो छात्रों के बीच हुई मामूली कहासुनी से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि सोमवार को एक छात्र ने मामले की शिकायत अध्यापक से की।

आरोप है कि अध्यापक ने दोपहर करीब एक बजे दोनों भाइयों को अलग-अलग स्थानों पर डंडे से तब तक पीटा, जब तक डंडा टूट नहीं गया। उपचाराधीन बच्चों ने बताया कि शुक्रवार को उनके दोस्तों के साथ मजाक में हल्की कहासुनी हुई थी, लेकिन अध्यापक ने बिना पूरी बात सुने उन्हें बेरहमी से पीटा।