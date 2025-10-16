Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भिवानी: निजी स्कूल में टीचर ने दो छात्रों की बेरहमी से पीटा, मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:59 PM (IST)

    भिवानी के बहल कस्बे में एक निजी स्कूल के अध्यापक पर दो छात्रों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले ये दोनों छात्र भाई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में हुई मामूली कहासुनी के बाद अध्यापक ने उन्हें डंडे से पीटा। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भिवानी। बहल कस्बे के एक निजी स्कूल में नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले दो भाइयों को अध्यापक द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना शुक्रवार को स्कूल बस में घर लौटते समय दो छात्रों के बीच हुई मामूली कहासुनी से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि सोमवार को एक छात्र ने मामले की शिकायत अध्यापक से की।

    आरोप है कि अध्यापक ने दोपहर करीब एक बजे दोनों भाइयों को अलग-अलग स्थानों पर डंडे से तब तक पीटा, जब तक डंडा टूट नहीं गया। उपचाराधीन बच्चों ने बताया कि शुक्रवार को उनके दोस्तों के साथ मजाक में हल्की कहासुनी हुई थी, लेकिन अध्यापक ने बिना पूरी बात सुने उन्हें बेरहमी से पीटा।