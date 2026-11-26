जागरण संवाददाता, भिवानी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी। निर्धारित क्षमता से अधिक सामान भरकर चलने वाले तथा वाहनों की तय ऊंचाई और चौड़ाई से बाहर सामान लादने वाले चालकों पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

इसके साथ ही बिना रिफ्लेक्टर टेप, रिफ्लेक्टर लाइट और पार्किंग लाइट के सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों को भी अभियान के दायरे में लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने जिला पुलिस और यातायात पुलिस को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं।