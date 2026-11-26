संवाद सूत्र, ढिगावामंडी। सौरा डिस्ट्रीब्यूटरी की 84 नंबर बुर्जी के पास रिसाव होकर खेतों में पानी भरने से 25 से 30 एकड़ गेहूं और सरसों की फसल में पानी भर गया। इससे 10 से 15 किसानों की फसलों में नुकसान हो गया।

युवा किसान नेता संदीप श्योराण खरकड़ी ने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि प्रभावित खेतों का जल्द निरीक्षण करवाकर नुकसान का सही आकलन किया जाए और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि पानी का बहाव लगातार जारी रहने से नुकसान बढ़ने की आशंका है। इसलिए विभाग को तुरंत प्रभाव से पानी की निकासी और समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। पूर्व विधायक चौ. सोमवीर सिंह ने कहा कि किसानों की फसल बर्बाद होना बेहद चिंताजनक है।

भाजपा सरकार को किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित किसानों को तत्काल उचित मुआवजा देना चाहिए। सरकार बिना देरी किए खेतों की गिरदावरी करवाए और नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करे। किसान पहले ही महंगाई और खेती की बढ़ती लागत से परेशान हैं, ऐसे में उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।