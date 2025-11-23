Language
    भिवानी पुलिस की कार्रवाई, पराली जलाने पर दो किसानों पर मुकदमा दर्ज

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 09:18 PM (IST)

    बवानीखेड़ा क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस ने दो किसानों, रमेशचंद और होशियार सिंह, के खिलाफ पराली जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कृषि विकास अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। प्रशासन ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पराली जलाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

    पराली जलाने पर दो किसानों पर मुकदमा दर्ज।

    संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा। क्षेत्र में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दो किसानों द्वारा खेतों में पराली को आग लगाने के मामले में थाना बवानीखेड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कृषि विकास अधिकारी बिशन सिंह द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया कि अलखपुरा निवासी रमेशचंद और होशियार सिंह ने अपने खेतों में पराली में आग लगाई।

    टीम ने मौके से निरीक्षण रिपोर्ट और खेतों के फोटो एकत्र कर थाना पुलिस को सौंपे।।शिकायत के आधार पर थाना बवानीखेड़ा में बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित पर्यावरण को दूषित करने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया।

    पुलिस ने बताया कि पराली जलाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि डीसी भिवानी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना भी है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और सरकारी निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कार्रवाई और भी कड़ी की जाएगी।