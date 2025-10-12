भिवानी में पुलिस ने दर्ज किए 217 केस, अब तक 333 आरोपियों को किया गया अरेस्ट
भिवानी पुलिस ने पिछले नौ महीनों में 217 मामले दर्ज कर 333 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध हथियार और नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है और जनता से सहयोग की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने अपराध को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
जागरण संवाददाता, भिवानी। जिला पुलिस ने पिछले नौ माह में जिले में नशीला पदार्थ बेचने, जुआ सट्टा खेलने, अवैध शराब रखने व बेचने वाले व बिना लाइसेंस के अवैध हथियार रखने वाले आरोपितों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की। इसमें पुलिस ने 217 केस दर्ज कर 333 आरोपित गिरफ्तार किए है।
पुलिस ने एक जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक अभियान चलाया है। इसमें शस्त्र अधिनियम के तहत 37 केस दर्ज किए। इसमें 58 आरोपितों से 46 अवैध पिस्तौल, एक रिवाल्वर, एक बंदूक और 60 कारतूस बरामद किए है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 54 केस दर्ज कर 108 आरोपित गिरफ्तार किए है।
आरोपितों से 296 किलो 181 ग्राम गांजा, 264 ग्राम 81 मिलीग्राम हेरोइन, सात किलो 29 ग्राम अफीम, 123 किलो 29 ग्राम डोडा पोस्ट, 18 ग्राम 90 मिलीग्राम स्मैक, चार किलो 403 ग्राम चरस बरामद की है। आबकारी अधिनियम के तहत 104 केस दर्ज कर 124 आरोपित गिरफ्तार किए। पुलिस ने आरोपितों से 6155 बोतल देशी शराब, 2523 बोतल अंग्रेजी शराब, 4191 बोतल बीयर, 348 लीटर लाहन व 108 बोतल अवैध शराब कच्ची बरामद की है।
जुआ अधिनियम के तहत 22 केस दर्ज कर 43 आरोपित गिरफ्तार किए है। आरोपितों से 2,73,390 रुपये बरामद किए है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी नागरिक को नशा तस्करी, अवैध रूप से जुआ व सट्टा खेलने, अवैध शराब बेचने या अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की जानकारी मिलती है। तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना/चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112, 01664-242744, 88140-11461 पर तुरंत सूचित करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।