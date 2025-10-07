भिवानी में NSUI का रायबरेली घटना और सुप्रीम कोर्ट हमले पर कड़ा प्रदर्शन, आंखों पर पट्टी बांधकर जताया विरोध

जागरण संवाददाता, भिवानी। रायबरेली में अनुसूचित जाति वर्ग की कथित माब-लिंचिंग और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में एनएसयूआइ ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया।

एनएसयूआइ के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एआइसीसी सचिव प्रदीप नरवाल के भिवानी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक जमावड़ा किया।

कार्यकर्ताओं ने इन दोनों घृणास्पद घटनाओं को लोकतंत्र, न्यायपालिका और संविधान पर सीधा हमला करार दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांधकर बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया।