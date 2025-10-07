भिवानी में NSUI का रायबरेली घटना और सुप्रीम कोर्ट हमले पर कड़ा प्रदर्शन, आंखों पर पट्टी बांधकर जताया विरोध
भिवानी में एनएसयूआई ने रायबरेली की घटना और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी सचिव प्रदीप नरवाल के कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण जमावड़ा किया और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने घटनाओं की निष्पक्ष जांच दोषियों को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा देने की मांग की।
जागरण संवाददाता, भिवानी। रायबरेली में अनुसूचित जाति वर्ग की कथित माब-लिंचिंग और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में एनएसयूआइ ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया।
एनएसयूआइ के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एआइसीसी सचिव प्रदीप नरवाल के भिवानी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक जमावड़ा किया।
कार्यकर्ताओं ने इन दोनों घृणास्पद घटनाओं को लोकतंत्र, न्यायपालिका और संविधान पर सीधा हमला करार दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांधकर बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया।
इस दौरान उन्होंने रायबरेली के युवक हरिओम की हत्या की तुरंत, निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच, सुप्रीम कोर्ट में सीजेआइ पर हुए हमले की तेज और पारदर्शी जांच और दोषियों को सख्त सजा, सुरक्षा हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ठोस नीति लाए जाने, पीड़ित परिवार को मुआवजा, सुरक्षा और सम्मानपूर्वक न्याय देने की मांग की।
