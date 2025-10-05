Bhiwani News: नहर में डूबने से फार्मासिस्ट की मौत, जांच में जुटी पुलिस
भिवानी के हांसी रोड स्थित नहर में डूबने से एक फार्मासिस्ट की मृत्यु हो गई। मृतक अरुण कुमार जिला नागरिक अस्पताल में कार्यरत थे। वह नहर में पूजा का सामान डालने गए थे तभी यह दुर्घटना हुई। आस-पास की महिलाओं ने पुलिस को सूचित किया जिसके बाद शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, भिवानी। हांसी रोड स्थित नहर में डूबने से अनुबंध फार्मासिस्ट की मौत होने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर सेक्टर 13 पुलिस चौकी और अन्य पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां कड़ी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला गया।
वहीं शव को पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। सोमवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मामला रविवार दोपहर करीब ढाई बजे का है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।