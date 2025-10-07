Language
    हरियाणा पुलिस ने भिवानी से नशा तस्कर किया गिरफ्तार, आरोपी से 23 ग्राम मादक पदार्थ बरामद

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    हरियाणा में भिवानी सीआईए स्टाफ प्रथम ने हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 23 ग्राम हेरोइन बरामद की। आरोपी की पहचान रवि के रूप में हुई है जो ओबरा गांव का निवासी है। उसे शहरयारपुर गांव के पास से गिरफ्तार किया गया।

    पुलिस ने 23 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपित किया गिरफ्तार (File Photo)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। सीआइए स्टाफ प्रथम ने मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित से 23 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद किया है।

    सोमवार को सीआइए स्टाफ प्रथम के उप निरीक्षक रामबीर अपने टीम के साथ गांव शहरयारपुर के बस अड्डा पर गश्त ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गांव ओबरा में खेत में बने उसके मकान के पीछे रोड पर मादक पदार्थ के साथ खड़ा हुआ है।

    पुलिस टीम ने सूचना के महत्वता को देखते हुए बताएं के स्थान पर रेड करके एक व्यक्ति को 23 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान गांव ओबरा निवासी रवि पुत्र विनोद के रूप में हुई है।

    आरोपित रवि के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत बहल थाना में केस दर्ज किया। आरोपित को न्यायालय में पेश कर उसे दो दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपित से गहनता से पूछताछ की जाएगी। वहीं आरोपित यह मादक पदार्थ जिला हिसार के गांव पीरावाली से खरीद कर लाया था।