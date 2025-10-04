Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये कैसा नेशनल हाईवे? झाड़ियों में छुपे संकेतक... भिवानी में वाहनों चालकों के लिए असुरक्षित हुआ सफर

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    नेशनल हाईवे 709ई पर भिवानी-जुई मार्ग पर झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों के कारण संकेतक छिप गए हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मार्ग पर कई जगह पेड़ों की टहनियां सड़क पर फैली हुई हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क किनारे सफाई का अभाव है जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जिले के कई मोड़ भी दुर्घटना संभावित हैं जहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ये कैसा नेशनल हाईवे, झाड़ियों में छुपे संकेतक (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिवानी।अगर आप नेशनल हाईवे 709ई पर भिवानी-जुई मार्ग पर गुजर रहे है तो सावधान हो आए। इस मार्ग पर सड़क के किनारों पर उगी झाड़ियों और पेड़ों की टहनियां सड़क पर ढाई से तीन फुट तक आ गई है। इसकी वजह से संकेतक छुप गए है और सड़क हादसा होने का डर बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आए दिन वाहन चालक इस मार्ग पर सड़क हादसे के शिकार भी हो रहे है। इसके अलावा अन्य नेशनल हाइवे पर भी सड़क किनारे सफाई का अभाव है, जोकि नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है। इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस मार्ग से गुजरते रहते है, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया है।

    दरअसल, इस मार्ग पर संकेतक तो जगह-जगह पर लगाए गए है। लेकिन अब ये संकेतक झाड़ियों के पीछे छुप गए है। इसकी वजह से रात में सफर कर रहे वाहन चालकों को सड़क हादसा होने कर डर बन रहता है। कोई मार्गाें के मोड़, पुलिया या अन्य संकेतक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है।

    इसके अलावा सड़क पर ढाई से तीन फुट पर पेड़ों की टहनियां अनेकों जगह पर आई हुई है। इसकी वजह से अगर किसी वाहन को ओवरटेक या फिर साइड लेनी होती है तो सड़क होने का भय रहता है। नियमानुसार तो सड़क के किनारे ढाई से तीन फुट जगह को भी साफ रखना होता है लेकिन यहां तक सड़क खुद पेड़ों की टहनियों को घिरी हुई है।

    जिले के सबसे खतरनाक मोड़

    • भिवानी-हांसी मुख्य मार्ग पर तिगड़ाना मोड़।
    • भिवानी-जींद मुख्य मार्ग पर धनाना मोड़, तालू मोड़।
    • भिवानी-बवानीखेड़ा के बीच प्रेमनगर पावर हाउस।
    • भिवानी-महम मुख्य मार्ग पर चांग मोड़, सीसर मोड़।
    • भिवानी-हांसी मुख्य मार्ग पर सुंदर ब्रांच नहर, जीताखेड़ी पीर मजार।
    • भिवानी-दादरी मुख्य मार्ग पर हालुवास के समीप नया बाइपास दादरी मोड़, कितलाना मोड़।
    • भिवानी-लोहारू मुख्य मार्ग पर भिवानी-घग्घर ड्रेन, देवसर मोड़, लोहानी मोड़, लहलाना मोड़, ढाणी शंकर मोड़, पोहकरवास मोड़, सिंघानी मोड़ अौर गिनगाऊ मोड़।
    • भिवानी रोहतक मुख्य मार्ग पर नौरंगाबाद टोल प्लाजा, खरक-कलिंगा मोड़, खरड़ी मोड़।
    • तोशाम-सिवानी मार्ग पर मिरान मोड़, बहल, सिवानी और लोहारू क्षेत्र में भी काफी दुर्घटना आशंकित जगह हैं।
    • शहर में चिड़ियाघर मोड़, चिड़ियाघर रोड, मिनी बाइपास, हुन्नामल प्याऊ।