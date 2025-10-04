ये कैसा नेशनल हाईवे? झाड़ियों में छुपे संकेतक... भिवानी में वाहनों चालकों के लिए असुरक्षित हुआ सफर

नेशनल हाईवे 709ई पर भिवानी-जुई मार्ग पर झाड़ियों और पेड़ों की टहनियों के कारण संकेतक छिप गए हैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मार्ग पर कई जगह पेड़ों की टहनियां सड़क पर फैली हुई हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़क किनारे सफाई का अभाव है जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जिले के कई मोड़ भी दुर्घटना संभावित हैं जहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

जागरण संवाददाता, भिवानी।अगर आप नेशनल हाईवे 709ई पर भिवानी-जुई मार्ग पर गुजर रहे है तो सावधान हो आए। इस मार्ग पर सड़क के किनारों पर उगी झाड़ियों और पेड़ों की टहनियां सड़क पर ढाई से तीन फुट तक आ गई है। इसकी वजह से संकेतक छुप गए है और सड़क हादसा होने का डर बना हुआ है।

आए दिन वाहन चालक इस मार्ग पर सड़क हादसे के शिकार भी हो रहे है। इसके अलावा अन्य नेशनल हाइवे पर भी सड़क किनारे सफाई का अभाव है, जोकि नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है। इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी इस मार्ग से गुजरते रहते है, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया है।

दरअसल, इस मार्ग पर संकेतक तो जगह-जगह पर लगाए गए है। लेकिन अब ये संकेतक झाड़ियों के पीछे छुप गए है। इसकी वजह से रात में सफर कर रहे वाहन चालकों को सड़क हादसा होने कर डर बन रहता है। कोई मार्गाें के मोड़, पुलिया या अन्य संकेतक के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है।

इसके अलावा सड़क पर ढाई से तीन फुट पर पेड़ों की टहनियां अनेकों जगह पर आई हुई है। इसकी वजह से अगर किसी वाहन को ओवरटेक या फिर साइड लेनी होती है तो सड़क होने का भय रहता है। नियमानुसार तो सड़क के किनारे ढाई से तीन फुट जगह को भी साफ रखना होता है लेकिन यहां तक सड़क खुद पेड़ों की टहनियों को घिरी हुई है।