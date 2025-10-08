Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए रवाना हुआ किसानों का पांचवां जत्था

    By suresh garg Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    किसान युवा क्लब ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण का पाँचवाँ दल रवाना किया है। नौ किसान जींद में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आधुनिक और टिकाऊ कृषि तकनीकों से परिचित कराना है। सरकार ने प्रदेश में चार प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं ताकि किसान जैविक खेती अपनाकर अपनी आय बढ़ा सकें

    prefferd source google
    Hero Image
    आर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए रवाना हुआ किसानों का जत्था (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान युवा क्लब (केवाईसी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए किसानों का पांचवां जत्था रवाना किया गया। जत्थे में शामिल 9 किसान जींद में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बैनीवाल, अधिवक्ता बबीता यादव, सुधीर तंवर और विनीत पिलानिया ने बताया कि इस पहल का मुख्य लक्ष्य किसानों को आधुनिक और टिकाऊ जैविक कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

    तीन दिवसीय ट्रेनिंग के लिए किसान ओमपाल बौंद, संजू कुमार सुई, धर्मबीर, सुनील, संदीप, सुखदेव, अशोक कुमार ढ़ांगर, चाप सिंह और सोनिया अत्री को रवाना किया गया। राकेश बैनीवाल ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में चार ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं।

    इनका उद्देश्य किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ नागरिकों का स्वास्थ्य भी बेहतर बनाना है। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनिंग सेंटरों के माध्यम से किसानों तक ऑर्गेनिक खेती की जानकारी पहुंचाने के लिए किसान युवा क्लब द्वारा समय-समय पर किसानों के जत्थे को रवाना किया जाता है।