हरियाणा में ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण लेने के लिए रवाना हुआ किसानों का पांचवां जत्था

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान युवा क्लब (केवाईसी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए किसानों का पांचवां जत्था रवाना किया गया। जत्थे में शामिल 9 किसान जींद में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगा।

किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बैनीवाल, अधिवक्ता बबीता यादव, सुधीर तंवर और विनीत पिलानिया ने बताया कि इस पहल का मुख्य लक्ष्य किसानों को आधुनिक और टिकाऊ जैविक कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है, जिससे वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

तीन दिवसीय ट्रेनिंग के लिए किसान ओमपाल बौंद, संजू कुमार सुई, धर्मबीर, सुनील, संदीप, सुखदेव, अशोक कुमार ढ़ांगर, चाप सिंह और सोनिया अत्री को रवाना किया गया। राकेश बैनीवाल ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में चार ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं।