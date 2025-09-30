Language
    राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने पर कांग्रेस नेता ने पुलिस को दी शिकायत, कार्रवाई की मांग की

    By sonu jalgra Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:20 PM (IST)

    चरखी दादरी में कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष दीपक सांगवान ने भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में 27 सितंबर को एक लाइव टीवी शो के दौरान दी गई धमकी का उल्लेख है जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    राहुल गांधी को धमकी देने पर कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष ने पुलिस को दी शिकायत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। केरल में भाजपा प्रवक्ता द्वारा टीवी शो के दौरान राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देने के मामले में चरखी दादरी सदर पुलिस थाना में शिकायत दी गई है। कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष दीपक सांगवान ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

    सदर पुलिस थाना में दी शिकायत में कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष दीपक सांगवान ने बताया कि केरल में एक टीवी शो के दौरान भाजपा के अधिकारिक प्रवक्ता पिंटू महादेव ने कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सरेआम जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने बीते 27 सितंबर को प्रसारित एक लाइव टीवी शो के दौरान राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की बात कही थी।

    जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। मंगलवार को जिलाध्यक्ष दीपक सांगवान, मोहित गोपालवास, सोनू व प्रदीप आर्यनगर ने सदर थाना में शिकायत देकर धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सदर थाना एसएचओ एसआई सतबीर सिंह ने कहा कि शिकायत मिली है। मामले की जांच करेंगे।