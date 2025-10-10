Language
    भिवानी में जमीन बंटवारे के लिए बिखरा परिवार, घर में सो रहे दंपती पर जानलेवा हमला, महिला की मौत

    By Navneet Navneet Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    भिवानी में जमीन के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिससे एक परिवार बर्बाद हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    तोशाम क्षेत्र के गांव ईशरवाल की घटना, दंपती पर परिवार के लोगों ने किया जानलेवा हमला।

    संवाद सहयोगी, तोशाम। तोशाम क्षेत्र के गांव ईशरवाल में जमीन के विवाद में पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। गत रात जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। सोए हुए दंपती पर घर के ही स्वजनों ने लाठी और रूंबा से हमला कर दिया, जिसमें 50 वर्षीय सुनीता की मौत हो गई। उसका पति दलबीर गंभीर रूप से घायल है। घायल को हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    दलबीर ने बताया कि उसके परिवार में जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था, जो भिवानी न्यायालय में विचाराधीन है। वीरवार रात को वह पत्नी सुनीता के साथ खेत में बने मकान में सो रहा था। रात करीब 11 बजे के आसपास रविंद्र, अमन और दो अन्य युवक हाथों में लाठी व रूंबा लेकर घर में घुस आए और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए।

    घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों को तोशाम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घायल दलबीर की शिकायत पर छह नामजद और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी महाबीर सिंह ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपितों की तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।