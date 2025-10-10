भिवानी में जमीन बंटवारे के लिए बिखरा परिवार, घर में सो रहे दंपती पर जानलेवा हमला, महिला की मौत

संवाद सहयोगी, तोशाम। तोशाम क्षेत्र के गांव ईशरवाल में जमीन के विवाद में पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। गत रात जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। सोए हुए दंपती पर घर के ही स्वजनों ने लाठी और रूंबा से हमला कर दिया, जिसमें 50 वर्षीय सुनीता की मौत हो गई। उसका पति दलबीर गंभीर रूप से घायल है। घायल को हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दलबीर ने बताया कि उसके परिवार में जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था, जो भिवानी न्यायालय में विचाराधीन है। वीरवार रात को वह पत्नी सुनीता के साथ खेत में बने मकान में सो रहा था। रात करीब 11 बजे के आसपास रविंद्र, अमन और दो अन्य युवक हाथों में लाठी व रूंबा लेकर घर में घुस आए और दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए।