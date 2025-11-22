भिवानी: दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार

जासं l भिवानी। शहर के दिनोद गेट चौकी क्षेत्र में एक दवा दुकानदार से विदेशी नंबर से काल कर एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में बदमाश साहिल कोकचा को दिल्ली की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है।

डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि दवा दुकानदार ने 13 नवंबर को शहर थाना में शिकायत दी थी कि उनके पास विदेशी नंबर से काल आई। काल करने वाले ने खुद को बदमाशों की एक बड़ी गैंग का सदस्य बताते हुए एक करोड़ की मांग की और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी।