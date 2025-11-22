Language
    भिवानी: दवा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाला बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:33 PM (IST)

    भिवानी में एक दवा दुकानदार से विदेशी नंबर से कॉल करके एक करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने साहिल कोकचा नामक बदमाश को दिल्ली की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है। बदमाश ने खुद को एक बड़े गिरोह का सदस्य बताकर रंगदारी मांगी थी और धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

    जासं l भिवानी। शहर के दिनोद गेट चौकी क्षेत्र में एक दवा दुकानदार से विदेशी नंबर से काल कर एक करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में बदमाश साहिल कोकचा को दिल्ली की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है।

    डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि दवा दुकानदार ने 13 नवंबर को शहर थाना में शिकायत दी थी कि उनके पास विदेशी नंबर से काल आई। काल करने वाले ने खुद को बदमाशों की एक बड़ी गैंग का सदस्य बताते हुए एक करोड़ की मांग की और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी।

    शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दिनोद गेट चौकी इंचार्ज एसआइ दशरथ के नेतृत्व में टीम ने मामले की जांच की। जांच के बाद पुलिस ने वीरवान पाना निवासी साहिल कोकचा को दिल्ली जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया।

     