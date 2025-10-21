भिवानी में दीवाली पर 11 जगह हुए झगड़ों में 15 घायल, जांच में जुटी पुलिस
भिवानी में दीवाली के अवसर पर 11 स्थानों पर झगड़े हुए, जिनमें 15 लोग घायल हो गए। तेज आवाज में गाने बजाने और पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है।
जागरण संवाददाता, भिवानी। दीवाली पर्व पर अलग-अलग जगहों पर हुए 11 मामलों में 15 लोग घायल है। घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने संबंधित थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलवार को कुछ मामलों में घायलों के बयान दर्ज किए है। हालांकि अभी केस दर्ज नहीं किया है।
बवानीखेड़ा थाना पुलिस क्षेत्र के गांव पुर निवासी शिवकांत ने बताया कि वह अपने घर से बाइक पर सवार होकर निजी काम के लिए बवानीखेड़ा गया था। जब वह काम करके वापस आ रहा था तो रास्ते में रजवाहा के ऊपर उसके गांव के एक व्यक्ति ने उसकी बाइक रुकने का इशारा किया।
इसके बाद शिवकांत ने बाइक रोक दी, फिर आरोपित ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली और अपने दो साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। राहगीरों को आता देखकर तीनों जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। घायल को उपचार के लिए बवानीखेड़ा के अस्पताल में लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
झगड़े में ये है घायल
- कैरू पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव खारियाबास निवासी 26 वर्षीय धोली पत्नी उपेंद्र घायल है।
- सिविल लाइन थाना पुलिस क्षेत्र से नया बाजार निवासी 30 वर्षीय साेनू पुत्र धनपत और सुनील पुत्र धनपत घायल है।
- सिविल लाइन थाना पुलिस क्षेत्र से दिनोद गेट निवासी दिनेश कुमार घायल है।
- औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस से विद्यानगर निवासी 20 वर्षीय अर्पित पुत्र सुरेंद्र, 42 वर्षीय संदीप पुत्र छतर सिंह, 44 वर्षीय सोमबीर, एमसी कालोनी निवासी राजू पुत्र सुधीर घायल है।
- तोशाम थाना पुलिस क्षेत्र के गांव बजीणा निवासी 22 वर्षीय कुलदीप पुत्र मैनपाल घायल है।
- जैन चौक पुलिस चौकी क्षेत्र निवासी जैन चौक निवासी 30 वर्षीय राहुल,
- 44 वर्षीय मनोज, हनुमान गेट निवासी 24 वर्षीय गौरव पुत्र अशोक, हीरापुरी मंदिर 33 वर्षीय सन्नी पुत्र अशोक, 48 वर्षीय विनय पुत्र सुनील घायल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।