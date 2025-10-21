भिवानी में दीवाली पर 11 जगह हुए झगड़ों में 15 घायल, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, भिवानी। दीवाली पर्व पर अलग-अलग जगहों पर हुए 11 मामलों में 15 लोग घायल है। घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने संबंधित थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलवार को कुछ मामलों में घायलों के बयान दर्ज किए है। हालांकि अभी केस दर्ज नहीं किया है।

बवानीखेड़ा थाना पुलिस क्षेत्र के गांव पुर निवासी शिवकांत ने बताया कि वह अपने घर से बाइक पर सवार होकर निजी काम के लिए बवानीखेड़ा गया था। जब वह काम करके वापस आ रहा था तो रास्ते में रजवाहा के ऊपर उसके गांव के एक व्यक्ति ने उसकी बाइक रुकने का इशारा किया।

इसके बाद शिवकांत ने बाइक रोक दी, फिर आरोपित ने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली और अपने दो साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। राहगीरों को आता देखकर तीनों जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। घायल को उपचार के लिए बवानीखेड़ा के अस्पताल में लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।