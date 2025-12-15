Bhiwani Bus Accident: शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेज मांगा जवाब, हादसे में एक छात्रा की मौत और 34 हुए थे घायल

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। रविवार सुबह भागवी-कालियावास गांवों के बीच हुए हरियाणा रोडवेज बस व स्कूल बस एक्सीडेंट मामले में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। विभाग द्वारा संबंधित स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। विद्यालय को दो दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा, जिसके बाद विभाग रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।



उल्लेखनीय है कि रविवार सुबह दादरी के आर्यन्स स्कूल की छात्राएं स्कूल बस में सवार होकर झज्जर जिले के प्रतापगढ़ जा रही थी। उसी दौरान धुंध थी और भागवी व कालियावास के बीच झज्जर से दादरी की ओर आ रही हरियाणा रोडवेज की बस व स्कूल बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें 30 छात्राओं सहित करीब 34 लोग घायल हुए। जबकि इस सड़क हादसे में 14 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा इशिका की मौत हो गई।