    Bhiwani Bus Accident: शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भेज मांगा जवाब, हादसे में एक छात्रा की मौत और 34 हुए थे घायल

    By Sonu Jalgra Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:07 PM (IST)

    Bhiwani Bus Accident: रोडवेज और स्कूल बस के बीच टक्कर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। रविवार सुबह भागवी-कालियावास गांवों के बीच हुए हरियाणा रोडवेज बस व स्कूल बस एक्सीडेंट मामले में शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। विभाग द्वारा संबंधित स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। विद्यालय को दो दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा, जिसके बाद विभाग रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि रविवार सुबह दादरी के आर्यन्स स्कूल की छात्राएं स्कूल बस में सवार होकर झज्जर जिले के प्रतापगढ़ जा रही थी। उसी दौरान धुंध थी और भागवी व कालियावास के बीच झज्जर से दादरी की ओर आ रही हरियाणा रोडवेज की बस व स्कूल बस की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें 30 छात्राओं सहित करीब 34 लोग घायल हुए। जबकि इस सड़क हादसे में 14 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा इशिका की मौत हो गई।

    हादसे के बाद प्रशासन भी हरकत में देखने को मिला और एसडीएम, सीटीएम, डीएसपी, रोडवेज जीएम अस्पतालों में पहुंचे और घायलों का हाल-चाल जानने के अलावा हादसे के कारणों का जानने का प्रयास किया।

    सोमवार को शिक्षा विभाग ने भी हादसे पर संज्ञान लिया है और स्कूल को नोटिस भेजकर बस में सवार छात्राओं की संख्या, टूर कहा लेकर जा रहे थे, टूर कितने दिनों का था, क्या टूर के लिए कोई अनुमती ली गई थी इत्यादि सवालों के जवाब मांगे गए हैं।

    जिला शिक्षा अधिकारी धमेंद्र चौधरी ने बताया कि स्कूल द्वारा ले जाया जा रहा टूर उनके संज्ञान में नहीं था। उसी के चलते स्कूल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। स्कूल प्रबंधन को दो दिन में जवाब देना होगा।