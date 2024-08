Paris Olympics 2024: 'दुनिया जीतने वाली लड़की देश में सिस्टम से हार गई', विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर बोले बजरंग पुनिया

मगर एक बात बताऊं,

ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी

ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई…— Bajrang Punia 🇮🇳 (@BajrangPunia) August 6, 2024

जिन्होंने देश की शान बढ़ाई, उन बेटियों के राह में बिछाए गए कांटे- बजरंग पुनिया

इसके बाद उन्होंने दूसरे पोस्ट में लिखा कि विनेश ने इतिहास रच दिया है। विनेश महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। आज सब भारतीयों की आंखों में आसूं हैं। ये देश की बेटियां हैं, जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है. जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वे कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे इन बेटियों के राह में कांटे बीजने से बाज आएंगे।

दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश के प्रदर्शन के समय की तस्वीर की शेयर

रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पोस्ट कर लिखा कि विनेश…. 140 करोड़ देशवासी इस पल का बेसब्री इंतज़ार कर रहें थे… मेरी बहन आज आपने हमें इतना गौरवान्वित कर दिया जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता…अब गोल्ड ले कर आना!

विनेश…. 140 करोड़ देशवासी इस पल का बेसब्री इंतज़ार कर रहें थे… मेरी बहन आज आपने हमें इतना गौरवान्वित कर दिया जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता…अब गोल्ड ले कर आना! @Phogat_Vinesh pic.twitter.com/bPOXAkwzab— Deepender S Hooda (@DeependerSHooda) August 6, 2024

दुष्यंत चौटाला ने भी दी बधाई

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शब्द तारीफ़ के कम पड़ेंगे विनेश के लिए,पदक किया सुनिश्चित आज देश के लिए। Congratulations to @Phogat_Vinesh. Best wishes for Final.

शब्द तारीफ़ के कम पड़ेंगे विनेश के लिए, पदक किया सुनिश्चित आज देश के लिए। Congratulations to @Phogat_Vinesh . Best wishes for Final. #VineshPhogat— Dushyant Chautala (@Dchautala) August 6, 2024

