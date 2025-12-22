चरखी दादरी में ई-रिक्शा चार्ज करते समय करंट लगने से युवक की मौत, डेढ़ साल के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया
चरखी दादरी में ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक प्रवीण जन स्वास्थ्य विभाग में सीवरमैन था। वह ई-रिक्शा को चार्जिंग पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के वार्ड-12 में सोमवार शाम ई-रिक्शा चार्जिंग पर लगाते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। उसे गंभीर हालात में दादरी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शव को सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है औरन मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक की पहचान करीब 29 वर्षीय प्रवीन के रूप में हुई है जो जन स्वास्थ्य विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत बतौर सीवरमैन कार्यरत था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीन ई-रिक्शा को चार्जिंग में लगा रहा था उसी दौरान उसका हाथ बिजली तार को छू गया जिससे वह करंट की चपेट में आ गया। करंट के प्रभाव से वह अचेत हो गया। जिसके बाद स्वजन उसे लेकर दादरी सिविल अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार वह विवाहित था और करीब डेढ़ साल के बच्चे का पिता था।
