चरखी दादरी में ई-रिक्शा चार्ज करते समय करंट लगने से युवक की मौत, डेढ़ साल के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के वार्ड-12 में सोमवार शाम ई-रिक्शा चार्जिंग पर लगाते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। उसे गंभीर हालात में दादरी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शव को सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है औरन मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक की पहचान करीब 29 वर्षीय प्रवीन के रूप में हुई है जो जन स्वास्थ्य विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत बतौर सीवरमैन कार्यरत था।