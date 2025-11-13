भिवानी में संत को भगवान बताने पर मचा बवाल, जमकर चले ईंट-पत्थर; 8 युवक घायल
भिवानी के खरक राजान गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संत को भगवान बताने पर विवाद हो गया। श्रद्धालुओं द्वारा जयकारे लगाने पर कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और पत्थर चले। घटना में कई लोग घायल हो गए और वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।
जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव खरक राजान में मंगलवार को एक संत के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब श्रद्धालुओं ने संत को भगवान बताकर जयकारे लगाने शुरू कर दिए।
कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मामला तूल पकड़ गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चल गए। इससे गांव का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया।
घटना में सात से आठ युवक घायल हो गए, जबकि चार से पांच वाहनों के शीशे टूट गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो मंगलवार और बुधवार को दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा।
किसान के कहने पर हुआ था कार्यक्रम का आयोजन: जानकारी के अनुसार, गांव खरक खांडयान निवासी एक किसान ने खेतों में जलभराव की निकासी के लिए संत के श्रद्धालुओं से पाइप की व्यवस्था करने की बात कही थी। इस पर श्रद्धालुओं ने कहा कि यदि गांव में उनके संत का धार्मिक कार्यक्रम करवा दिया जाए, तो पाइप की व्यवस्था कर दी जाएगी।
इस संबंध में अभी तक पुलिस के पास कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात शांत करवा दिए थे। अभी गांव में शांतिपूर्ण माहौल है। -उप निरीक्षक विरेंद्र, इंचार्ज, खरक कलां चौकी पुलिस।
