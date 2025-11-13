भिवानी में संत को भगवान बताने पर मचा बवाल, जमकर चले ईंट-पत्थर; 8 युवक घायल

जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव खरक राजान में मंगलवार को एक संत के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब श्रद्धालुओं ने संत को भगवान बताकर जयकारे लगाने शुरू कर दिए।

कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मामला तूल पकड़ गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चल गए। इससे गांव का माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया।

घटना में सात से आठ युवक घायल हो गए, जबकि चार से पांच वाहनों के शीशे टूट गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो मंगलवार और बुधवार को दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा।