    हरियाणा के भिवानी में किसान की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या, इलाके में सनसनी

    By Navneet Navneet Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:43 PM (IST)

    बहल में एक किसान, दलीप उर्फ पप्पू लाखलाण, की खेत में तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी ने पुरानी रंजिश के चलते राजस्थान के तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    किसान की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या, तीन पर केस दर्ज। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, बहल। कस्बे में सनसनी फैल गई जब खेत में बने कमरे के बाहर मंगलवार को खेत मालिक किसान की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या करने की सूचना फैली। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात स्थल को सील कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस जांच एजेंसियां वारदात स्थल की गहन जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि, मृतक की पत्नी शीला देवी के बयान के मुताबिक पहले से चली आ रही रंजिश के चलते उसके पति दलीप उर्फ पप्पू लाखलाण की हत्या राजस्थान के कालरी वासी तीन लोगों को आरोपित बताया है।

    पुलिस जांच में जुटी है और प्राथमिक तौर पर ब्लाइंड मर्डर की आशंका जताई जा रही है। भिवानी सड़क मार्ग पर इंडियन पेट्रोल पंप के पीछे दलीप उर्फ पप्पू लाखलाण के खेत में बने कमरे के बाहर मंगलवार सुबह पप्पू लाखलाण का खून से सना शव पड़ा मिला। खेत में शव मिलने की सूचना के बाद कस्बे में तेजी से सनसनी फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के कारण जानने में जुट गई। पुलिस को मृतक की पहचान बहल वासी 54 वर्षीय दलीप उर्फ पप्पू के रूप में हुई है।

    प्राथमिक तौर पर बहल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जहां खून से लथपथ दलीप उर्फ पप्पू लाखलाण का शव पड़ा मिला हुआ था। जो बहल के दलीप उर्फ पप्पू का था।

    आठ माह पहले हुआ था झगड़ा

    बहल पुलिस थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि पुलिस गंभीरता से कार्रवाई व जांच में जुटी है। शीला देवी ने पुलिस को दिए लिखित बयान में बताया है कि करीब आठ माह पहले गांव कालरी राजगढ़ राजस्थान के तीन लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। आरोपितों के खिलाफ बहल पुलिस थाना में प्राथमिकी भी दर्ज है। हरकत में आई पुलिस ने हर स्तर की जांच और जांच टीमों को वारदात को अंजाम देने वालों की छानबीन में लगा दिया गया है।

    सीआईए टीमें व फारेंसिक जांच टीम भी साक्ष्य जुटाने लगी

    मौके पर डीएसपी आर्यन चौधरी भिवानी जिले की सीआईए टीमें व फारेंसिक जांच टीम भी साक्ष्य जुटाने लगी है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि मृतक के शरीर पर तेज धार हथियार के निशान पाए गए हैं और गले पर भी काटा गया है। प्राथमिक तौर पर मृतक की पत्नी शीला देवी के बयान पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच गहनता से की जा रही है और वारदातियों तक पहुंच जाएगा। किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा और दोषी को बक्सा नहीं जाएगा।

    हालांकि, मृतक की पत्नी शीला ने इसे रंजिशन हत्या होने की बयान दर्ज कराए हैं। दलीप उर्फ पप्पू के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेजा गया है। जहां चिकित्सा बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।