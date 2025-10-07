हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 123 बसें, इन रूटों की सवारियों को मिलेगी बड़ी राहत
चरखी दादरी डिपो को 15 नई बीएस-6 बसें मिली हैं जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। कागजी प्रक्रिया के बाद ये बसें लम्बे रूटों पर चलेंगी। बसों की पासिंग 14 अक्टूबर को होगी। बसों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही थी। नई बसों के आने से बस सेवा में सुधार होगा और यात्री समय पर पहुंच सकेंगे।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी डिपो को बीएस-6 की 15 नई बसें मिली हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बसें लंबे रूटों पर दौड़ेंगी और वहां चल रही बसों को लोकल रूटों पर भेजा जाएगा।
जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और उन्हें राहत मिलेगी। इन सभी बसों की मंगलवार को पासिंग होनी थी लेकिन अवकाश के चलते पासिंग नहीं हो पाई जिसके चलते एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा और आगामी 14 अक्टूबर को पासिंग होने के बाद ही ये बसें रूट पर भेजी जा सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि चरखी दादरी डिपो में बसों की किल्लत के चलते लंबे रूटों सहित लोकल रूटों पर बस सेवा प्रभावित है और यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ता है।
स्थानीय डिपो के बेड़े में किलोमीटर स्कीम की 15 बसों को मिलाकर भी कुल 108 बसें ही हैं। लेकिन अब बेड़े में 15 नई बसें और शामिल होने के बाद बस सेवा में विस्तार होगा जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा और वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।
तीन खेप में पहुंची हैं बस
चरखी दादरी डिपो से सितंबर महीने में बीएस-4 की तीन बस हिसार और 15 बस पंचकुला भेजे जाने के कारण यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हुई जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बेड़े में 15 नई बस शामिल होनी है जो चरखी दादरी पहुंच चुकी हैं।
ये बसें तीन खेप में दादरी पहुंची है। तीन बस एक अक्टूबर को, पांच बस दो अक्टूबर को और सात बस छह अक्टूबर को दादरी पहुंची हैं। विभाग द्वारा इंश्योरेंस व दूसरी कागजी प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है।
ताकि जल्द से जल्द इन बसों को लंबे रूट पर भेजकर यात्रियों को राहत दी जा सके। केवल बसों की पासिंग का इंतजार है जिसके बाद इन बसों को रूटों पर भेज दिया जाएगा।
बाक्स: पासिंग होते ही रूट पर भेजी जाएंगी नई बसें: डीआई
चरखी दादरी रोडवेज डिपो ड्यूटी इंचार्ज नवरत्न शर्मा ने बताया कि मंगलवार को इन सभी बसों की पासिंग होनी थी। लेकिन सरकारी अवकाश के चलते नहीं हो पाई।
उन्होंने बताया कि व्यवसायिक वाहनों की पासिंग केवल मंगलवार को ही होती है जिसके चलते एक सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को इन बसों की पासिंग करवाई जाएगी जिसके बाद इन्हें रूटों पर भेज दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।