हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 123 बसें, इन रूटों की सवारियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी डिपो को बीएस-6 की 15 नई बसें मिली हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बसें लंबे रूटों पर दौड़ेंगी और वहां चल रही बसों को लोकल रूटों पर भेजा जाएगा।

जिससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और उन्हें राहत मिलेगी। इन सभी बसों की मंगलवार को पासिंग होनी थी लेकिन अवकाश के चलते पासिंग नहीं हो पाई जिसके चलते एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा और आगामी 14 अक्टूबर को पासिंग होने के बाद ही ये बसें रूट पर भेजी जा सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि चरखी दादरी डिपो में बसों की किल्लत के चलते लंबे रूटों सहित लोकल रूटों पर बस सेवा प्रभावित है और यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय डिपो के बेड़े में किलोमीटर स्कीम की 15 बसों को मिलाकर भी कुल 108 बसें ही हैं। लेकिन अब बेड़े में 15 नई बसें और शामिल होने के बाद बस सेवा में विस्तार होगा जिसका लाभ यात्रियों को मिलेगा और वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।

तीन खेप में पहुंची हैं बस चरखी दादरी डिपो से सितंबर महीने में बीएस-4 की तीन बस हिसार और 15 बस पंचकुला भेजे जाने के कारण यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हुई जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बेड़े में 15 नई बस शामिल होनी है जो चरखी दादरी पहुंच चुकी हैं।

ये बसें तीन खेप में दादरी पहुंची है। तीन बस एक अक्टूबर को, पांच बस दो अक्टूबर को और सात बस छह अक्टूबर को दादरी पहुंची हैं। विभाग द्वारा इंश्योरेंस व दूसरी कागजी प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है।