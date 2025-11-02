Bahadurgarh News: पार्श्वनाथ मंदिर में घुसा चोर, चांदी के छत्र और दान पात्र की राशि उड़ाई

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। क्षेत्र में चोरी की वारदात बढ़ रही है। बीती रात अनाज मंडी में स्थित भगवान पार्श्वनाथ मंदिर में एक चोर शीशा तोड़कर घुस गया और भगवान की मूर्तियों पर लगे चांदी के छत्र व दान पात्र की राशि चोरी करके ले गया। घटना से जैन समाज में रोष है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वारदात को अंजाम देने वाला सीसीटीवी में भी कैद हो गया। घटना रात को करीब तीन बजे हुई। शीशे को तोड़कर चोर घुसा। एक-एक करके भगवान की मूर्ति पर लगे चांदी के बड़े व छोटे छत्र चोरी किए। दानपात्र की राशि भी उड़ा ली। इसके अलावा छोटे दो सिंहासन, चांदी का कलश भी चोरी कर लिया। शनिवार की सुबह जब जैन मंदिर खोला गया, तब घटना का पता लगा। इसके बाद समाज के लोग एकत्रित हुए। फिर पुलिस को बुलाया गया।

पुलिस पहुंची। बाद में समाज के लोगों ने लाइनपार थाना पहुंचकर शिकायत की। समाज के प्रधान सुनील जैन ने बताया कि घटना से पूरे समाज में रोष है। पुलिस से चोर को जल्द पकड़ने व चोरी किया गया सामान बरामद करने की मांग की है। अगर एक सप्ताह तक चोर नहीं पकड़ा जाता है तो फिर समाज की ओर से प्रभावी कदम उठाया जाएगा।