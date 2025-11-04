Language
    बहादुरगढ़ के मांडौठी में पांच करोड़ से होगा सड़कों का निर्माण, विधायक ने शुरू कराया काम 

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    विधायक राजेश जून ने मांडौठी में पांच करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण का शुभारंभ किया। दादा बूढ़ा मंदिर से आसौदा गांव तक और बेरी रोड से नेशनल हाईवे-9 तक सड़कों का निर्माण होगा।  विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए और ग्रामीणों से निगरानी करने की अपील की।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून ने गांव मांडौठी में लगभग पांच करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। गौशाला प्रधान कृष्ण, पहलवान बल्लू, गोरधन, बिल्लू, राकेश दलाल, कृष्ण, सुखबीर फौजी, टेकराम, लोकेश सहित अन्य ग्रामीणों ने फूलमालाओं से विधायक राजेश जून का स्वागत किया और लंबे समय बाद सड़क निर्माण शुरू होने पर खुशी जताई।

    विधायक ने बताया कि मांडौठी में दादा बूढ़ा मंदिर से आसौदा गांव तक सवा तीन किलोमीटर लंबी और 80 एमएम की नई सड़क बनाई जाएगी। इसमें 400 मीटर आरसीसी निर्माण शामिल रहेगा। इसके साथ ही 12 फीट चौड़ी सड़क को अब 18 फीट तक विस्तारित किया जाएगा, जिस पर करीब 2.50 करोड़ की राशि खर्च होगी।

    इसके अतिरिक्त उन्होंने बेरी रोड से नेशनल हाईवे-9 (दिल्ली-रोहतक रोड) तक बनने वाली 4200 मीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। इसकी लागत करीब 2.50 करोड़ है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत पांच करोड़ है। विधायक ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहादुरगढ़ हलके की सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए उनके प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विधायक कोटे से 25 करोड़ की विशेष धनराशि 2025-26 के बजट में स्वीकृत की है। इससे सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।


    विधायक राजेश जून ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहादुरगढ़ हलके पर विशेष आशीर्वाद है। वे मेरे द्वारा भेजे गए विकास के हर प्रस्ताव को तुरंत मंजूर कर रहे हैं। उनका यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत का सजीव उदाहरण है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित है। विधायक ने बताया कि बहादुरगढ़ हलके की करीब 90 प्रतिशत सड़कें नई बन चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं। शेष का कार्य भी जल्द पूरा कराया जाएगा।

    उन्होंने ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से भी अपील की कि वे निर्माण की निगरानी करें। सड़क निर्माण कार्य के शुभारंभ के बाद विधायक राजेश जून ने हलके में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया और जनता के साथ सीधा संवाद किया।