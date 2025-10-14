बहादुरगढ़ में दोस्त बन कर गया दगा, छात्रा की अश्लील वीडियो बनाई और कर दी वायरल, चार साल बाद पिता के पास पहुंची तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। वाट्सएप पर चैटिंग के दौरान युवक ने छात्रा की अश्लील वीडियो बनाई। बाद में उसे वायरल कर दिया। चार साल बाद यह वीडियो छात्रा के पिता तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत के अनुसार, छात्रा का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। आरोपित युवक शहर से सटे सांखौल गांव का निवासी बताया जा रहा है।

चार साल पहले छात्रा नाबालिग थी और अभी उम्र साढ़े 18 साल है। वह कॉलेज में जाती है। उसकी सांखौल निवासी युवक से दोस्ती थी। इसी का फायदा उठाकर युवक ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली और बाद में इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। 10 दिन पहले यह वीडियो छात्रा के पिता को एक युवक ने दिखाई। इससे युवती के परिवार को घटना का पता लगा। सेक्टर-6 थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत में बात सामने आई है कि वाट्सएप पर चैटिंग के दौरान यह वीडियो बनाई गई। मामले की जांच की जा रही है।