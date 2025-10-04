Language
    बहादुरगढ़ में न तोड़े ट्रैफिक रूल्स, त्योहारी सीजन में सख्ती, धड़ाधड़ हो रहे ई-चालान, 15 दिन में 300

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    बहादुरगढ़ पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान से शिकंजा कस रही है। गलत पार्किंग और गलत साइड ड्राइविंग करने वालों के अब घर पर चालान पहुंच रहे हैं। पुलिस उल्लंघन करते वाहनों की वीडियो या फोटो लेकर चालान भेज रही है। त्योहारों सीजन में पुलिस ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। रोजाना 20 से ज्यादा ई-चालान काटे जा रहे हैं।

    लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर खरीदारी करने निकल जाते हैं। घर पहुंचता है चालान।

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। यातायात नियमों की बेपरवाही में पुलिस के हाथ न आने वाले वाहन चालकों के घर पर ही अब ई-चालान पहुंच रहे हैं। गलत पार्किंग, गलत साइड ड्राइविंग और अन्य उल्लंघन पर 15 दिनों के अंदर 300 ई-चालान किए गए हैं। इस समय त्योहारी सीजन के चलते सड़कों और बाजारों में वाहनों की भीड़ ज्यादा है। पुलिस वाहन चालकों से ज्यादा माथापच्ची करने के बजाय सीधे उनके ई-चालान काट रही है। इससे वाहन चालकों में भी हड़कंप है। 

    कई बार वाहन चालक किसी भी जगह पर अपना वाहन खड़ा करके निकल जाता है। वाहन लाक होता है। उस स्थिति में पुलिस ई-चालान करती है। जरूरत होने पर क्रेन से उठाकर ऐसे वाहनों को थाने भी ले जाती है। कई बार ऐसा होता है कि काेई गलत साइड से ड्राइविंग कर रहा होता है और पुलिस के हाथ नहीं आता। ऐसे में पुलिस उसका नंबर नोट करके और वाीडियो-फाेटो के जरिये ई-चालान घर भेज देती है। रोजाना ऐसे चालान बढ़ रहे हैं।

    रोजाना हो रहे 20 से ज्यादा चालान

    ट्रैफिक थाना प्रभारी महेश कुमार के अनुसार, इस क्रम में पुलिस की ओर से औसतन रोजाना 20 से ज्यादा चालान किए जा रहे हैं। शहर के दिल्ली-रोहतक रोड, रेलवे रोड समेत कई स्थानों पर ऐसे चालान ज्यादा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा स्थिति इन मार्गों पर ही गलत पार्किंग की है। दिल्ली-रोहतक रोड पर गलत साइड ड्राइविंग भी खूब होती है।

