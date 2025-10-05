Language
    Bahadurgarh Handicraft Fair: बहादुरगढ़ में शुरू हुआ हस्तशिल्प मेला, 10 राज्यों से पहुंचे कलाकार

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 02:23 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में नाबार्ड द्वारा आयोजित हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया है जिसमें 10 प्रदेशों के शिल्पकार भाग ले रहे हैं। यह मेला स्वरोजगार को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प कला को सहेजने के उद्देश्य से लगाया गया है। मेले में विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है और यह 13 अक्टूबर तक चलेगा। वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

    बहादुरगढ़ के सेक्टर-6 में हस्तशिल्प मेले में कृतियां देखते कलाप्रेमी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के सेक्टर-6 के सामुदायिक केंद्र में शनिवार से हस्तशिल्प मेला शुरू हो गया। नाबार्ड के महाप्रबंधक सुनील कौशिक ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ नाबार्ड के डीडीएम अंकित दहिया और मोहित यादव भी रहे।

    10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 10 प्रदेशों के हस्तशिल्पी पहुंचे हैं। स्वरोजगार खड़ा करने वाले महिलाओं के ग्रुप को भी प्रोत्साहन देते हुए इसमें नाबार्ड की तरफ से भागीदार बनाया गया है। अकेले 20 स्टाल इसमें नाबार्ड के माध्यम से लगाए गए हैं। इनमें तरह-तरह के उत्पाद बनाने वाले ग्रुप और संगठन हैं।

    हस्तशिल्प कला को सहेजने के लिए लगातार 11वें साल यह मेला लगा है। इसमें लोगों को मिनी सूरजकुंड के दर्शन होंगे। 40 से ज्यादा स्टाल लगेंगी। इसमें शिल्प गुरु और नेशनल व राज्य अवार्ड प्राप्त शिल्पकार शामिल हुए हैं। रुरल एंड अर्बन डेवलपमेंट फाउंडेशन और प्राचीन कारीगर एसोसिएशन की ओर से नाबार्ड के सहयोग से इस शिल्पकला उत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

    यह उत्सव 13 अक्टूबर तक जारी रहेगा। शिल्पगुरु राजेंद्र बोंदवाल ने बताया कि इसमें जहां लोगों को हस्तशिल्प कलाकारों की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ नए कलाकारों को भी कला सीखने का मौका मिलेगा।

    इसमें लकड़ी, ब्रास, कांच, कपड़ा, पेंटिंग, मिट्टी, जूट और कागज से बने उत्पाद शामिल हैं। ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए स्वयं सहायता समूह व एनजीओ भी इस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब के शिल्पकार इसमें शामिल हैं।

    हर रोज सुबह 11 से रात 9 बजे तक यह मेला रहेगा। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस दौरान डा. राजेंद्र जांगड़ा, राष्ट्रपति अवार्डी चंद्रकांत बोंदवाल, सूर्यकांत बाेंदवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे।