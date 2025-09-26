Language
    बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक; कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:25 AM (IST)

    बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। सोनीपत और रोहतक से दमकल की गाड़ियां बुलाकर चार घंटे में आग पर काबू पाया गया। घटना के समय कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे और समय रहते सुरक्षित निकल गए।

    फुटवियर फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। यहां के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फुटवियर फैक्ट्री में वीरवार सुबह आग लग गई। इससे लाखों का माल जलकर राख हो गया।

    आग बुझाने के लिए सोनीपत व रोहतक जिलों से भी गाड़ियां बुलाई गई। करीब चार घंटे में आग पर नियंत्रण पा जा सका। घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है।

    शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। यहां के प्लाट नंबर 767 में ट्रिक फुटवियर इंडस्ट्रीज के नाम से जूता बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। वीरवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे अचानक आग लग गई।

    यह देख फैक्ट्री में मौजूद कामगार जान बचाने के लिए भागे। इस बीच सूचना पाकर बहादुरगढ़ से दमकल दस्ता मौके पर पहुंचा। यहां की गाड़ियों से आग न बुझती देख रोहतक, सांपला, सोनीपत व खरखौदा से भी गाड़ियां बुलाई गई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझी।

    भूतल और प्रथम मंजिल पर लगी आग

    फैक्ट्री के भूतल और प्रथम मंजिल पर आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने बताया कि सीढ़ियों के जरिये ऊपर पहुंचने का रास्ता कम था। इसलिए आग बुझाने के लिए ज्यादा समय लगा। सुबह जब दिन की शिफ्ट के कर्मचारी यहां पर पहुंचने शुरू हुए थे, तब आग लगी। ऐसे में कामगार समय रहते निकल गए। इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

    दमकल दस्ता पहुंचने के बाद कामगारों ने फैक्ट्री के अंदर से कुछ सामान निकालकर बचाने की कोशिश की, मगर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। आग को बुझाने के लिए एक शटर भी उखाड़ा गया।

    फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं है। संभावना यही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। घटना से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन किया जा रहा है। इधर आग बुझने के बाद शाम तक फैक्ट्री से धुआं निकलता रहा।