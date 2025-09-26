बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक; कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। यहां के आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फुटवियर फैक्ट्री में वीरवार सुबह आग लग गई। इससे लाखों का माल जलकर राख हो गया।

आग बुझाने के लिए सोनीपत व रोहतक जिलों से भी गाड़ियां बुलाई गई। करीब चार घंटे में आग पर नियंत्रण पा जा सका। घटना के कारणों का पता नहीं लग पाया है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। यहां के प्लाट नंबर 767 में ट्रिक फुटवियर इंडस्ट्रीज के नाम से जूता बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। वीरवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे अचानक आग लग गई।