Bahadurgarh News: डीटीसी ने बहादुरगढ़ रूट से हटाई पुरानी बसें, पूछताछ केंद्र किया बंद

दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बहादुरगढ़ रूट से पुरानी बसें हटाकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। साथ ही बस स्टैंड पर पूछताछ केंद्र भी बंद कर दिया है जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें बसों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। गुरुग्राम रूट की बसों को अभी तक स्टैंड पर समय नहीं मिला है।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने बहादुरगढ़ रूट से पुराने बसें हटा ली हैं। अब जीपीएस सिस्टम पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें ही इस रूट पर दौड़ेंगी। पुराने बसें हटाने के साथ ही निगम ने बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर अपना पूछताछ केंद्र भी बंद कर दिया है।

यहां पर डीटीसी के एटीआइ (सहायक यातायात निरीक्षक) ड्यूटी देते थे, लेकिन अब इलेेक्ट्रिक बसों में आटोमैटिक सिस्टम होने के कारण यहां से एटीआइ की जरूरत खत्म कर दी गई है। इससे यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। पूछताछ केंद्र बंद होने से यहां पर डीटीसी की बसों के बारे में बताने वाला अब कोई नहीं होता।

दोपहर के समय ऐसी स्थिति होती है जब दिल्ली परिवहन निगम की कोई भी बस बहादुरगढ़ स्टैंड पर नहीं होती। उस स्थिति में यात्री इधर-उधर भटकते रहते हैं। कुछ दिनों पहले तक डीटीसी की बहादुरगढ़ रूट पर हरे और लाल रंग की लो फ्लोर बसें चलती थी। ये दोनों ही अब नहीं हैं।

अब केवल आधुनिक सिस्टम की नीले रंग की बसें ही चलती हैं। जो पुरानी बसें चलती थी, उनकी रवानगी व आगमन का समय दर्ज करने के लिए एटीआइ यहां पर हाेते थे। स्टैंड पर बस न होने की स्थिति में यात्री उनसे पता कर लेते थे कि अमुक रूट की बस किस समय आएगी।

अब कर्मचारी नहीं तो यात्रियों को यह बताने वाला भी कोई नहीं। बहादुरगढ़ में डीटीसी के एटीआइ रहे नरेश कुमार ने बताया कि अब जो बसें चलती हैं, उनके आगमन व रवानगी का समय दर्ज करने की जरूरत नहीं। इसलिए अब किसी एटीआइ की ड्यूटी बहादुरगढ़ में नही लगती।

गुरुग्राम रूट के लिए नहीं मिला है अभी समय दिल्ली परिवहन निगम ने कुछ माह पहले बहादुरगढ़ से गुरुग्राम के लिए भी बसें चलाई थी, मगर इन बसों को बहादुरगढ़ स्टैंड पर काउंटर के लिए समय नहीं दिया गया। कई बार निगम के कर्मचारियों ने इस बारे में रोडवेज अधिकारियों से संपर्क किया।

बाद में नौबत यहां तक आई कि रोडवेज स्टाफ ने अधिकारियों के निर्देश पर डीटीसी की गुरुग्राम रूट की बसाें को स्टैंड से ही बाहर कर दिया था। अभी इन तक इन बसों को स्टैंड के अंदर काउंटर पर समय नहीं दिया गया है।

अभी ये हैं सेवाएं दिल्ली परिवहन निगम की ओर से अभी नरेला, गुरुग्राम और नई दिल्ली-कर्मपुरा रूट पर बसें चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली-कर्मपुरा रूट पर एक बस अगर नई दिल्ली जाएगी तो दूसरी कर्मपुरा के लिए चलती है।