    बहादुरगढ़ के मेन बाजार में चौपहिया वाहनों की नो एंट्री, भीड़ से निपटने को पुलिस का प्लान तैयार

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में करवाचौथ और दिवाली के मद्देनजर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आज से मुख्य बाजार में चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की व्यवस्था की है। 8 से 10 अक्टूबर तक बाजारों में चौपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों से इसे लेकर अपील की है।

    बहादुरगढ़ शहर का मेन बाजार। फोटो सौजन्य- जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। करवाचौथ और दीवाली पर बाजारों में भीड़ से निपटने के लिए तैयार प्लान पर पुलिस बुधवार से काम करेगी। करवाचौथ पर तीन दिन बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री रोकने की प्लानिंग है।

    वैसे तो इस बार जिस तरह से मौसम बिगड़ा हुआ है, उससे बाजारों की रंगत भी धुल रही है। बुधवार से मौसम साफ होने की संभावना है और करवाचौथ की नजदीकी से बाजार में भीड़ बढ़ सकती है। इसीलिए बुधवार से ही पुलिस ने तीन दिनों के लिए बाजारों में जाम को रोकने के लिए व्यवस्था बनाने की प्लानिंग कर रखी है। इसके बाद दीवाली के नजदीक भी यही शेड्यूल रहेगा।

    ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए बेरिकेड मंगवा रखे हैं। शहर थाना पुलिस के साथ तालमेल बनाकर यह व्यवस्था लागू की जाएगी। सभी जगह बैरिकेड के पास पुलिस व होमगार्ड की तैनाती होगी। 10 अक्टूबर को करवाचौथ पर्व है। इस पर्व पर खूब भीड़ होती है।

    ऐसे में 8 से 10 अक्टूबर तक बाजारों में चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद करने की योजना है, ताकि बाजार में जाम न लगे। लोग पैदल निकलें और बाजारों में खरीददारी प्रभावित न हो। इसके बाद दीवाली 21 अक्टूबर को है, तो उसको लेकर 15 या 16 अक्टूबर से इसी तरह का शेड्यूल बनाया जाएगा।

    गौरतलब है कि इन दिनों त्योहारी मौसम शुरू होते ही बाजारों में जाम की समस्या बनने लगी है। दिन भर बाजार जाम रहते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा कुछ दिनों तक अस्थायी पाबंदियां लगाने की प्लानिंग की गई है।

    शहर के मेन बाजार की स्थिति तो यह है कि यहां पर जैसे ही दो-तीन चौपहिया वाहन पहुंचते हैं तो जाम लग जाता है। मगर इन दिनों ऐसे वाहनों की संख्या कहीं ज्यादा है। ऐसे में हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है।

    मुख्य मार्गों पर अब रेड लाइटें काम कर रही हैं तो वहां इंतजार से बचने की कोशिश में भी वाहन चालक बाजारों के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं। उससे बाजारों में जाम और ज्यादा बढ़ जाता है।

    त्योहारों के चलते दुकानों के बाहर सामान निकल आया है। स्टॉल लगी हैं। इसलिए जब ज्यादा चौपहिया वाहन पहुंच जाते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। दो दिनों से बारिश का तो बाजारों पर विपरीत असर है, लेकिन करवाचौथ से एक-दो दिन पहले ज्यादा भीड़ रहने की संभावना है।

    अभी करवाचौथ पर तीन दिनों तक बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद करने का प्लान है। विशेष रूप से मेन बाजार में ऐसा किया जाएगा। बाकी बाजारों में स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लोगों से भी अपील है कि अगर बाजार में खरीददारी के लिए आते हैं तो अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करके आएं।

    -- महेश कुमार, एसएचओ, ट्रैफिक थाना, बहादुरगढ़