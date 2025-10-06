Language
    Bahadurgarh Traffic: बहादुरगढ़ में बदलेगा रेड लाइटों का समय, ट्रैफिक व्यवस्था होगी और आसान

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में रेड लाइटें शुरू होने से मुख्य चौराहों पर यातायात सुधरा है पर छोटे कटों पर वाहन अभी भी उलझ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस रेड लाइटों का समय ट्रैफिक के अनुसार बदलने की योजना बना रही है। दिल्ली-रोहतक रोड पर स्थित छोटे कटों और तिराहों पर नियंत्रण के लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है।

    बहादुरगढ़ के सेक्टर-6 मोड़ के चौक से गुजरते वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर में रेड लाइटें चालू होने के बाद बड़े चौक-चौराहों पर यातायात कुछ हद तक तो व्यवस्थित हुआ है, लेकिन दिल्ली रोहतक रोड पर बने कई छोटे कट और तिराहों पर ऐसी व्यवस्था न होने से वाहन उलझ रहे हैं।

    वहां से आवागमन और यू टर्न के अलावा गलत साइड ड्राइविंग अभी समस्या है। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने चौराहों की रेड लाइटों को और भी स्टीक बनाने की प्लानिंग की है। इस पर इंजीनियरों के साथ मंथन करके ट्रैफिक के हिसाब से रेड लाइटों का समय नए सिरे से तय किया जाएगा ताकि वाहन चालकों के लिए परेशानी न आए।

    शहर में कई साल से बंद पड़ी रेड लाइटों को पिछले महीने ही चालू किया गया है। सेक्टर-6 चौक, झज्जर मोड़ पर लाइटें ज्यादा प्रभावी हो रही हैं। लाल चौक पर दिल्ली-रोहतक रोड के कट पुलिस ने बंद कर रखे हैं, ऐसे में यहां पर लगी लाइटें तो निरर्थक हैं।

    इसके अलावा ड्रेन रोड के चौराहों पर भी लाइटें चल रही हैं। वैसे दिन भर में काफी वाहन चालक इन लाइटों को जंप भी खूब करते हैं। सभी जगह पुलिस की तैनाती भी नहीं है। अभी त्योहारों का माैसम है और सड़कों पर वाहनों की भीड़ बढ़ गई है।

    ऐसे में चौक चाैराहों पर रेड लाइट के समय वाहनों की लंबी लाइन भी लग रही है। विशेष तौर पर रोहतक रोड पर झज्जर मोड़ से पहले वाहनों की लंबी लाइन रहती है।

    चालकों का कहना है कि इस साइड की ग्रीन लाइट का समय कम रखा गया है। जबकि यह ज्यादा होना चाहिए। इसके कारण झज्जर मोड़ से लेकर पुराना बस स्टैंड तक वाहनों की लाइन लग जाती है। जाम की यह स्थिति पार करना आफत है।

    छोटे चौक और कट पर अभी नियंत्रण नहीं

    पुलिस ने रेड लाइटों के जरिये शहर के बड़े चौक चौराहों पर तो यातायात को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास किया है, मगर दिल्ली-रोहतक रोड पर सांखौल से लेकर सेक्टर-9 मोड़ तक और भी कई छोटे तिराहे और कट हैं। यहां पर आकर भी वाहन उलझ जाते हैं। सिविल अस्पताल के पास तिराहा है।

    इसी तरह सैनी आटो मार्केट के पास भी तिराहा है। यहां पर वाहन चालकों को गलत साइड में ड्राइविंग करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि कई बार पुलिस इस पर चालान भी करती है। कई जगह कट है, जहां से वाहनों का कोई नियंत्रण नहीं होता।

    हालांकि पुलिस ने अब व्यवस्था बनाई है कि आटो मार्केट के पास जो तिराहा एमएलए कट के नाम से जाना जाता है, उसको त्योहाराें के माैसम में शाम 5 बजे के बाद अस्थायी तौर पर बंद किया जाएगा। ताकि यहां से यूटर्न न हो सके। इससे भी जाम की स्थिति बन जाती है।

    रेड लाइटों को अभी और स्टीक बनाया जाएगा। इंजीनियरों से इस बारे में मंथन किया जाएगा। वाहन चालकों की सुविधा बढ़ाने के साथ ही यातायात को और व्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया जाएगा। दिल्ली-रोहतक रोड पर जो छोटे-छोटे कट हैं, उनको लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है।

    -- महेश कुमार, एसएचओ, ट्रैफिक थाना, बहादुरगढ़